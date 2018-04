Porté par une musique électro très émotionnelle et des clips saisissants d’humanité et de réalisme, le succès de The Blaze ne fait que grandir et dépasse déjà nos frontières.

Capture écran du clip Heaven de The Blaze © The Blaze

Formé par les cousins Jonathan et Guillaume Alric, The Blaze est un duo français qui intrigue autant qu’il fascine. Si Guillaume se consacrait déjà à la musique, Jonathan lui se destinait plutôt au cinéma. C’est en se retrouvant sur un projet de clip pour Guillaume, que va naître le projet The Blaze. L’idée d’associer musique et image va ainsi s’imposer assez naturellement aux deux cousins.

Le premier choc ce sera en 2016 la parution du clip « Virile ». Dans cette ode à l’amitié masculine, on voit deux garçons danser et fumer des joints dans un appartement, quelque part dans une cité de banlieue. Ils dansent sur une musique vibrante et moderne entre house/techno et soul, une musique sombre et entêtante, qui colle parfaitement aux images, à moins que ce ne soit l’inverse… The Blaze vient de trouver son style.

L’an dernier sortait sur le label Animal 63 « Territory » le premier EP-6 titres de The Blaze. Ep accompagné par un nouveau clip, une fois encore remarquable de sensibilité et de poésie.

Plein de force et de tendresse, ce petit bijou de film nous fait suivre un jeune homme lors de son retour à Alger, auprès de sa famille et de ses amis. L’acteur principal est formidable, d’une incroyable justesse… Les images sont à la fois puissantes et bouleversantes, et la musique vient tout du long compléter et souligner l’histoire de façon saisissante.

Avec ce clip, The Blaze s’est forgé une solide réputation partout dans le monde

Alors autant dire que l’annonce d’un premier album pour le mois de juin 2018 suscite la plus grande curiosité.

Pour nous faire patienter, The Blaze publiait il y a juste un mois, un nouveau titre et un nouveau clip d’une beauté sidérante ! Avec « Heaven » calme et volupté sont au programme : la nature est lumineuse, la vie est rayonnante. « Heaven » c’est un délicieux moment de bonheur, d’une infinie douceur, et ça fait vraiment du bien.

Le premier album de The Blaze est attendu au mois de juin (Animal 63).

The Blaze est actuellement en tournée européenne, toutes les dates sont içi.