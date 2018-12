Deux ans après avoir sorti “Keepin’ The Horse Between Me And The Ground”, le bluesman à la barbe de ZZ Top est de retour aux fourneaux : son nouvel album “Can U Cook” (Warner), malgré un titre gourmand ne cause pas de cuisine.

SeaSick Steve sur scène à Southampton en novembre © Getty / Mark Holloway

C’est un personnage étrange : Seasick Steve s’est construit une légende en frôlant la vérité, mais en transformant la réalité.

Qu’il ait menti sur son âge ou sur sa vie passée n’enlève rien au talent de Seasick Steve. Il deviendra même une bizarrerie dans ce monde d’internet où il est difficile de cacher la moindre parcelle de sa vie, quand on se retrouve sous le feu des médias.

Il a finalement donné ce qu’une partie de son public voulait imaginer. Et à en croire son succès toujours renouvelé, on ne lui en tient pas grief.

Son dernier album Can U Cook, est plus électrique, moins minimaliste, mais toujours dans ces fondamentaux du blues et de l’américana.

Produit et composé par Seasick Steve lui-même, ce neuvième disque a été enregistré en grande partie à Key West (Floride), dans une salle frigorifique reconvertie en studio. On y retrouve Dan « Crazy Dan » Magnusson à la batterie, ainsi que Luther Dickinson (North Mississippi Allstars) à la guitare.