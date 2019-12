Et il nous l’annonce en fanfare avec « Slumlord » son nouveau single, joyeusement déglingué, qui précède l’album « Night Chancers » attendu le 20 mars prochain.

Un nouvel album de Baxter Dury : voilà bien de quoi nous réjouir, car en ces temps troublés, nul doute que le musicien britannique saura dynamiter la morosité ambiante avec sa voix de crooner décadent et son rock nonchalant.

Portrait express : Baxter Dury a grandi dans le comté de Bucks en Angleterre, dans une famille d’artistes : sa mère est peintre, sa soeur danseuse, et son père, c’est Ian Dury, leader du groupe punk britannique les Blockheads, qui à la fin des années 70 chantait ceci :

https://www.youtube.com/watch?v=erGNSQMJ79Q

C’est sûr qu’avec une telle berceuse, le petit Baxter était promis à une vie de joyeuse débauche, et c’est un peu ce qui va se passer. Viré de nombreux collèges, il consacre toute son adolescence à écouter et jouer de la musique. Alors forcément, il en fait son métier.

Il sort son premier album en 2002, et petit à petit se taille une jolie réputation de dandy rocker, un peu déglingué, mais au charme indéniable. Premier petit succès avec « Cocaine man » en 2006, mais c’est avec l’album « Happy Soup » en 2011 que Baxter Dury se fait enfin connaitre du grand public, notamment en France.

https://www.youtube.com/watch?v=gn-afFAgIFs

Un album qui va ancrer le style, la touche Baxter Dury : entre pop chaloupée et rock groovy, sa musique est saupoudrée de petites touches électro, et de chœurs féminins, presque angéliques, qui viennent mettre en relief cette voix : grave et profonde, et cet accent qui traine : So british !

Baxter Dury à travers ses chansons, conte avec désinvolture des petites histoires qui sont souvent autobiographiques.

https://www.youtube.com/watch?v=zPpaKK4XK74

« Prince of Tears », c’est avec cet album sorti en 2017 que nous avions laissé Baxter Dury. Un album qui était marqué, hanté par une rupture amoureuse douloureuse. Un album certes plus sombre, mais qui musicalement déployait une pop sophistiquée et élégamment orchestrée, aux reflets très gainsbouriens.

Plus de deux ans ont passé, et voici donc que Baxter Dury est de retour, et à en juger par le clip qui illustre « Slumlord » son nouveau single, il est d’humeur plutôt facétieuse…. Chouette !

https://www.youtube.com/watch?v=KWbVIv7DrU8

« Slumlord » le nouveau single de Baxter Dury annonce l’album « Nightchancers » qui sortira le 20 mars chez Pias.

Un disque que le public parisien aura la chance de découvrir lors de deux concerts exceptionnels à la Gaîté Lyrique les 28 et 29 avril 2020.