Le rappeur irlandais Rejjie Snow annonce enfin la sortie officielle de son premier album « Dear Annie » le 16 février prochain, avec un EP « Dear Annie Part 1 » et le titre « Egyptian Luvr » sur lequel sont invités Aminé et Dana Williams.

Rejjie Snow en concert en 2017 à Laois en Ireland © Getty / Kieran Frost

Rejjie Snow est un rappeur irlandais, né en 1993 d’un père d’origine nigériane et d’une mère d’origine jamaïcaine. Il a grandi du côté de Dublin, entre football (il joue très bien), Pub et pintes de bière avec ses amis, et musique bien-sûr.

Après avoir passé un peu de temps à Londres avec King Krule, un de ses amis, qui lui présente pas mal de monde, Rejjie Snow bénéficie d’une bourse sportive (il joue vraiment très bien au football) et part à l’université en Floride, puis en Georgie, avant de revenir en Irlande pour se consacrer exclusivement à sa musique.

Il sort un premier EP en 2013, « Rejovich », immédiatement remarqué, qui lui vaut beaucoup de compliments. En 2016, il est signé sur le label américain 300 Entertainment, le label qui regroupe les étoiles montantes du rap américain (Young Thug, Migos ...).

Contrairement à ces rappeurs hyper-productifs, qui sortent de nombreux singles, EP sur EP, mixtape après mixtape, et albums en série, Rejjie Snow travaille tranquillement, sereinement, à son rythme. Peut-être même un peu lentement. En 2018, il n’a toujours pas sorti d’album officiel. Après une mixtape l’année dernière « The Moon & You », son premier album « Dear Annie » est enfin annoncé officiellement pour le 16 février, 5 ans après son premier EP, et 5 ans dans le monde du rap, où tout va très vite, c’est effectivement assez long.

Le rap de Rejjie Snow n’est ni typiquement anglais (on est assez loin du son Grime qui domine la scène anglaise depuis un moment), ni typiquement américain. Rejjie Snow prend tout son temps mais il impose son style, unique, rafraîchissant, conscient, divertissant.

Pour « Egyptian Luvr », morceau funky et lumineux qui annonce la sortie de l’album, l’irlandais a fait appel au talentueux producteur canadien Kaytranada, et invité le rappeur qui monte, Aminé, et la chanteuse californienne Dana Williams.