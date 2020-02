Artiste désormais culte, élu dans la catégorie de songwritters qui comptent comme Bob Dylan ou léonard Cohen. Bill Fay a quitté la clandestinité des collectionneurs de disques et autres amateurs éclairés, pour rompre un silence de presque 40 ans.

Bill Fay, chanteur, pianiste et auteur-compositeur dans son dernier clip "Salt of the Earth" extrait de l'album "Countless Branches" sorti le 17 janvier 2020 (Dead Oceans). © Capture d'écran/Youtube/Dead Oceans.

Terry Noon, le batteur des Them repère Bill Fay à la fin des années soixante, alors qu’il est encore un étudiant du Pays de Galles.

Noon le prend sous son aile et lui permettra d’enregistrer un premier disque éponyme. Mais le succès commercial n’est pas au rendez-vous, et le public comme la critique boude ses premiers pas.

Bill Fay va disparaître du monde de la musique, devenir gardien de parc, travailler dans une poissonnerie, fonder une famille.

Aujourd’hui, l'artiste est devenu culte et sort un nouvel album.

Malgré ce silence, une flopée d’artiste et Jim O’Rourke, Wilco, The War on Drugs, Marc Almond reprennent ou chantent ses louanges.

A partir de 2005, on ressort les maquettes et titres inédits et devant le succès de ses mémoires enfouies, Bill Fay reprend du service.

Dernier album en date “Countless branches” (Dead Oceans)