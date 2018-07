« The City Of Bootmakers » est le 2ème album de celui que certains surnomment le Bob Dylan londonien.

L.A. Salami à Lucerne en 2017 © Maxppp / EPA/ALEXANDRA WEY

De son vrai nom Lookman Adekunle Salami, L.A. Salami est plus qu’un songwriter, il est philosophe-poète et lyriciste. Natif de South London ou il a grandi, il a été placé en famille d’accueil dès son plus jeune âge, et c’est à 21 ans qu’il reçoit sa première guitare.

Grand fan de folk, L.A. Salami dit aimer particulièrement la musique des années 60 et 70. Il ne faudra que quelques mois au jeune homme pour apprivoiser son nouvel instrument, et à partir de 2012 il publie ses premières chansons, puis 2 EP et enfin, son premier album « Dancing With Bad Grammar » qui sort en 2016.

Dans un registre très folk comme ici, ou plus rock et blues, avec son premier album, L.A. Salami se présente comme un troubadour des temps modernes, qui dépeint le monde avec justesse et poésie, non sans faire preuve d’une ironie mordante.

Si sa musique rappelle celle de ses illustres idoles (Bob Dylan, Neil Young, the Kinks, Van Morrisson ou Sixto Rodriguez) ses chansons reflètent la vie quotidienne et l’absurdité du monde d’aujourd’hui.

Avec son deuxième album « The City Of Bootmakers » sorti au mois d’avril, L.A. Salami délaisse un peu le folk pour muscler son discours. Dans un registre musical nettement plus rock, ses chansons sont aussi plus exaltées, plus politiques, comme ici avec « Terrorism ! (The Isis Crisis) » qui évoque l’attentat du pont de Westminster en 2017.

L.A. Salami sans jamais se départir de son humour acerbe et incisif, propose au fil des 14 titres qui composent son nouvel album, un tableau grinçant et réaliste d’une société en perdition mais toujours en quête de sens… C’est aussi réjouissant qu’effrayant, car la colère n’exclut pas l’espoir. Ou l’inverse…

« The City Of Bootmakers » le 2ème album de L.A. Salami est sorti en avril chez Sunday Best (PIAS)

LA Salami en concert en France, ce sera ce vendredi 6 juillet à Hérouville dans le cadre du festival Beauregard (avec France Inter) et le 11 août à Mende dans le cadre du festival les Aériennes.