Hana Vu sort son premier EP « How Many Many Times Have You Driven By » à la fin du mois de juin chez Luminelle Recordings.

""Cool" d'Hana Vu (capture d'écran du clip) © YouTube

Hana Vu est une jeune musicienne, chanteuse californienne, originaire de San Francisco, qui vit à Los Angeles. Elle fait sa vie et sa musique en toute indépendance depuis quelques années déjà sur internet. Elle a publié plusieurs EP et un album autoproduit qui sont écoutables / téléchargeables sur les sites Soundcloudet Bandcamp.

L’équipe du prestigieux label indépendant Fat Possum qui cherchait récemment de nouveaux artistes pour sa nouvelle structure Luminelle Recordings, a repéré Hana Vu, et c’est son titre « Crying On The Subway » qui a achevé de les convaincre de la signer sur leur label.

La musique d’Hana Vu est assez inclassable, elle semble ne pas se soucier le moins du monde des styles, des genres musicaux ou des tendances du moment.

Autodidacte, Hana Vu conçoit et fabrique ses chansons avec les moyens du bord. Il en résulte une pop intimiste, discrète, décontractée et surtout très charmante.

Le premier EP officiel d’Hana Vu « How Many Many Times Have You Driven By » sortira le 29 juin prochain chez Luminelle Recordings. En attendant, on peut écouter en boucle le bien nommé « Cool », titre sur lequel Hana Vu est accompagné par Satchy.