Vous en avez peut-être entendu parler, sur la toile ou à travers de jeunes joueurs : la semaine dernière le rappeur américain Travis Scott faisait sensation en apparaissant dans le jeu Fortnite pour une série de mini-concerts, l’occasion de lancer un nouveau titre : "The Scotts".

Travis Scott (Travi$ Scott) rappeur, chanteur, producteur, musicien, acteur, mannequin et réalisateur à Los Angeles le 22 juillet 2019 à Hollywood, Californie. © Getty / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Les images capturées par des joueurs la semaine dernière circulent partout, elles montrent un rappeur de synthèse géant autour duquel gravitaient les avatars des spectateurs à manettes, dans un décor toujours changeant (boite de nuit cosmique, lave en fusion ou sous la mer) une animation très soignée. D'après l'éditeur du jeu, Epic Games, ils étaient plus de 12 millions dans le monde à s'être réunis simultanément pour assister à sa première performance virtuelle.

Travis Scott est revenu plusieurs fois dans le jeu jusqu'à dimanche soir, d’une manière aussi spectaculaire que respectueuse des règles de confinement.

Si vous ne connaissiez pas encore Travis Scott : petit rappel, avec ce titre qui passait sur notre antenne il y a quelques mois : Highest in The Room

Highest in The Room un titre dont le clip, en tout cas le début, était réalisé comme un jeu vidéo.

Travis Scott est connu pour ses prestations électriques sur scène et son parcours fulgurant. Né à Houston le 30 avril 1992 (il vient tout juste de fêter ses 28 ans) sa célébrité a largement déjà dépassé le cadre musical, notamment depuis qu’il entretient une relation avec Kylie Jenner (de la famille Kardashian) ; Netflix a même sorti un documentaire sur sa vie Look Mom I Can Fly.

À l’instar d’autres rappeurs comme Young Thug ou Kid Cudi qui excèdent le cadre du rap, Travis Scott s’aventure volontiers du côté de la pop, du rock (il a travaillé avec Madonna) il a souvent dit vouloir s’inscrire dans une démarche proche de celle de Kanye West. C’est sans doute la raison pour laquelle il a très tôt cherché à entrer en contact avec son ingénieur du son, Anthony Kilhofer.

En trois albums, Travis Scott est devenu un poids lourd du rap mondial, aux côtés de musiciens tel que Drake, changeant lui aussi souvent de tempo, de sonorités comme de décors :

Comme il le raconte ici, Travis Scott a la particularité de savoir produire et mixer en plus de rapper, ce qui rend sa patte reconnaissable, y compris lors de collaborations.

Dans une de ses rares interviews en France, Travis Scott parlait de l'importance du cirque, le cirque UniverSoul Circus qu'il a vu plusieurs fois enfant et qui a beaucoup nourri son imaginaire. On retrouve ce sens du spectacle et le rapport à l’enfance avec ce nouveau titre The Scotts. Et puis il retrouve ici Kid Cudi, une de ses idoles d'adolescence.

The Scotts c’est le nom qui les réunit : Travis Scott a souvent expliqué qu’il avait choisi le nom de Scott en référence au patronyme de Kid Cudi : Scott Mescudi. The Scotts donc.

Certes ils avaient déjà travaillé ensemble (pour les titres Baptized In Fire ou encore Through The Late Night) mais ce titre marque aussi la naissance du groupe The Scotts. On peut donc s'attendre à de nouvelles collaborations dans les mois à venir.

Un morceau assez court, sans refrain où chacun joue son couplet, dans un jeu sur l'extérieur et l'intérieur, il est question de courir en éclaireur. Mais ils commencent et finissent ensemble, contrairement à la règle du jeu. Car oui, dans un battle royale, à la fin il ne peut en rester qu'un.