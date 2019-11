"Two Hands" est le deuxième album que le groupe américain Big Thief sort en 2019, quelques mois à peine après "U.F.O.F.". Un disque réduit à l’essentiel, dans sa forme, mais totalement indispensable.

Adrianne Lenker, musicienne et chanteuse du groupe "Big Thief" sur scène le 30 mai 2019 à Barcelone, en Espagne. © Getty / Jordi Vidal / Redferns

Quelques mois après avoir sorti « U.F.O.F. », en mai 2019, le groupe américain Big Thief vient de sortir un nouvel album intitulé « Two Hands ». Le groupe, toujours emmené par sa chanteuse Adrianne Lenker, impressionne donc par sa productivité, mais surtout par la qualité de leurs albums.

Si le précédent disque de Big Thief était un disque aérien, poétique, luxuriant, légèrement mystérieux, ce nouvel album est beaucoup plus brut, sec, un disque qui parle de la Terre, les deux pieds bien ancrés au sol. Ce disque a été enregistré dans des conditions live, sans fioriture ni effets, avec peu d’arrangements. C’est un disque très direct, sans filtre. Dans sa forme, il est résolument réduit à l’essentiel.

La voix d’Adrianne Lenker, la chanteuse du groupe (une artiste passionnante qui a déjà trois albums solo à son actif et un parcours incroyable), est à la fois puissante, écorchée, énervée, un peu fragile par moments, sur le fil. Il y a une force qui se dégage de cet album et des chansons de Big Thief. Des chansons qui racontent la dure réalité de la vie sur Terre de nos jours : les armes à feu, les brutalités policières, l’itinérance, les sans-abris et la destruction progressive de notre planète.

Adrianne Lenker dit de cet album

qu’il contient les chansons dont elle est la plus la plus fière, celles qu’elle s’imagine chanter quand elle sera vieille. Des chansons qui disent l’essentiel, dans leur plus simple appareil.

Big Thief - Album "Two Hands" (4AD)