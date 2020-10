Avec l’album "Acoustic", Oumou Sangaré revisite les chansons de son répertoire dans une formule dépouillée et retourne aux sources de la musique traditionnelle.

La chanteuse Oumou Sangaré au Festival Rio Loco le 17 juin 2018 à Toulouse. © AFP / FRÉDÉRIC SCHEIBER / HANS LUCAS

Ce matin, je vous invite à un voyage dans ce pays enclavé d’Afrique de l’Ouest à travers le répertoire de la star malienne qui vient nous offrir un nouvel album intitulé « Acoustic », une sorte de compilation de ses plus grandes chansons réenregistrées dans des arrangements très épurés.

Oumou Sangaré est considérée dans toute l’Afrique, comme l’ambassadrice du Wassoulou, une région historique située aux frontières du Mali, de la Côte d’Ivoire et la Guinée actuels.

Elle écrit et compose elle-même ses chansons qui s’inspirent des musiques et danses traditionnelles de la région.

Depuis ses débuts, en 1990, elle parcourt le monde en se produisant sur les plus grandes scènes où, très engagée, celle que l’on surnomme parfois la « Aretha Franklin africaine », va défendre la cause des femmes, toujours à la pointe du combat pour leur émancipation, par-delà tradition et modernité.

C’est un concert donné par la diva malienne à Londres, l’année dernière, à l’occasion des 15 ans de son label No Format qui est à l’origine du projet. À l’époque, son producteur Laurent Bizot l’avait invitée à revisiter ses chansons sur scène dans une formule dépouillée, sans additif, presque sans répétition. Le résultat fut si concluant qu’il est décidé de renouveler cette prouesse en studio. Elle donne ainsi à entendre sous un autre jour les chansons essentiellement tirées de son album précédent, « Mogoya » paru en 2017.

L’album _« Acoustic »_a été enregistré en une seule prise. Comme il est précisé sur la pochette du disque, il a été capté « en deux jours à Villetaneuse, en région parisienne, dans les conditions du live, sans amplification, sans casque d’écoute, sans (la technique) du re-recording ».

Pour Oumou Sangaré, « Acoustic » est un retour spontané aux fondements de la musique du Wassoulou qu’elle sublime avec sa voix magique. Débarrassée des instruments électriques et électroniques, elle est revenue aux sources de la musique traditionnelle, entourée de son guitariste prodige Guimba Kouyaté, du fidèle Brahima « Bénogo » Diakité, un virtuose du kamélé ngoni (une guitare à 20 cordes) et de Vincent Taurelle à l’orgue-jouet et au célesta.

Aux chansons du précédent disque d’Oumou Sangaré qui constituent l’essentiel de « Acoustic », la chanteuse y a ajouté trois anciennes, dont « Diaraby néné » qui date de son tout premier album, « Moussolou » est sortie en 1988. Une chanson qui a été samplée par la chanteuse américaine Beyoncé sur sa chanson « Mood for Eva », pour la bande originale du film « Le roi lion ».

Oumou Sangaré, qui dès ses débuts, a dû se battre contre bien des tabous, autant de maux qu’elle continue de dénoncer dans ses chansons (la polygamie, la place des femmes dans la société africaine, les limites de la tradition et le mirage de l’immigration), en revient donc, avec l’album « Acoustic », à une formule sans fioriture, rappelant que c’est ainsi que tout avait commencé.

Oumou Sangaré : album « Acoustic » (No Format)