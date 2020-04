Awa Ly, est une artiste à la voix envoûtante, enveloppante, la voix d'une femme puissante !

Awa Ly, auteure-compositrice-interprète et actrice, avec "Mesmerising" extrait de son album "Safe & Sound". © Capture d'écran/YouTube/Site d'Awa Ly

Vous les entendez ces percussions tribales, ces claquements de main, cette atmosphère presque chamanique.

C'est celle qui plane sur « Safe & Sound », le quatrième album d' Awa Ly.

Je vous l'ai présentée comme une femme puissante parce qu'elle ne se contente pas de très bien chanter : elle est aussi auteur-compositrice, comédienne et collaboratrice pour la télévision italienne.

Car c'est à Rome qu'elle s'était installée pour se sentir libre de mener toutes ses vies de front avant de revenir dans l'hexagone.

La musique est arrivée à elle par le jazz de Coltrane et d'Herbie Hancock mais c'est à la chorale de l'école qu'Awa Ly va faire sa première expérience du chant. Et c'est une révélation ! Une illumination !

Son précédent disque « Five And Feather » était né d'un rêve où une diseuse d'histoires lui apparaissait en parlant une langue qui n'était ni du wolof, ni de l'anglais, ni de l'italien, ni du français, mais un nouveau langage fait d'énergies et de vibrations.

Cette connexion avec les esprits, les éléments, Awa Ly continue de l'entretenir dans ses nouvelles chansons avec des titres comme celui-ci :

« Mesmerising » avec cette voix hypnotique, cette voix de guérisseuse. Celle d'Awa Ly qui a rassemblé autour d'elle le réalisateur Polerik Rouvière, la batteuse Anne Pacéo, le guitariste Moh Kouyaté et une chanson signée Piers Faccini.

Ensemble, ils ont relevé le défi d'une production à la fois élégante et roots, avec des percussions raffinées ou surprenantes comme le bruit de la pluie, Des chœurs et des cordes émouvants.

Et toujours ce souci de l'épure pour mettre en valeur ses chansons solaires.

Awa Ly avec « Come Away with me », un nouvel extrait de « Safe & Sound », un disque très personnel mais où elle n'est pas toute seule !

Awa Ly se prête ainsi à deux duos, le premier, avec un de ses fidèles complices, Pascal Danaé du trio de blues créole Delgrès, ils ont en commun le sens du groove et des parcours cosmopolites.

Et l'autre, c'est avec une voix rocailleuse qui n'a jamais caché son amour pour les musiques inspirées, mystiques !

« Are You satisfied » avec la voix d'Arthur H qui pulse et qui s'interroge avec la belle Awa Ly.

Une Awa Ly qui prouve avec ce nouveau disque qu'elle peut rivaliser avec n'importe quelle sirène de la soul anglaise ou américaine,

Elle apporte à l'édifice, une dimension magique, bienveillante, un petit supplément d'âme comme dans « Close Your Eyes », écrite en hommage à Alaa Salah, jeune femme symbole de la révolte soudanaise.

Une autre femme puissante elle aussi !

Awa Ly - "Safe & Sound" - (label : Rising Bird Music)