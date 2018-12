Sorti chez InFiné fin septembre, “Crave” le premier album de la jeune parisienne est aussi addictif que singulier. Grosse claque !

Léonie Pernet © Chill Okubo

Léonie Pernet est une musicienne multi-instrumentiste, productrice DJ et chanteuse originaire de Reims, aujourd’hui installée à Paris. Il y a 4 ans elle publiait Two Of Us son 1 er EP. Déjà intemporel, parfaitement inclassable, ce premier essai nous plongeait dans un univers sombre et troublant, d’une fascinante beauté.

Et puis 4 ans ont passé. 4 ans durant lesquels la jeune femme a pris tout son temps pour concevoir et peaufiner ce premier album.

Crave plus qu’un désir, c’est un besoin puissant, une addiction. Et c’est précisément ce qu’on ressent après avoir plongé la première fois dans l’océan profond et tourmenté qu’est l’univers musical de Léonie Pernet : une irrépressible envie d’y revenir.

« African Melancholia » c’est avec ce titre que Léonie Pernet se rappelait cet été à notre bon souvenir, nous signalant que son album était sur le point de sortir. Impatients nous étions !

Perfectionniste à l’extrême, cet album, Léonie l’a intégralement composé, joué et interprété. Seule. Laissant juste le soin à Alf (Air, Phoenix, Sebastien Tellier) d’en finaliser la production.

Le résultat c’est un album parfaitement inclassable : 12 titres crépusculaires, baignés d’une musique électro teintée de pop et de rock, une musique moderne et sans âge, hantée par des fantômes du passé, des esprits d’Afrique, des souvenirs d’ailleurs. C’est saisissant, profond, parfois angoissant… une vraie expérience !

Après l’avoir ouvert avec « African Melancholia », c’est avec cette relecture de « India Song » que Léonie Pernet clos son album. Nous offrant ainsi un vrai voyage, dans l’espace mais aussi dans le temps, puisqu’au détour du titre « Rose » elle met en musique un texte du XVIe siècle. Tout en contrastes et en émotions, maîtrisé de bout en bout, Crave le premier album de Léonie Pernet est d’une intensité rare.

► L’album Crave de Léonie Pernet est sorti chez InFiné.

► Léonie Pernet sera en concert à la Gaité Lyrique à Paris le 25 janvier