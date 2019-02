Depuis 2006, Beirut est un projet musical qui se joue des modes. Zach Condon y développe un univers mélancolique, hybride, étrange.

Pour le dernier album de Beirut intitulé « Gallipoli », tout commence lorsque Condon retrouve un vieil ami, comme il le raconte sur son site internet :

« Gallipoli » a vu le jour dans mon esprit lorsque j’ai pu enfin récupérer un orgue Farfisa, qui avait fait le voyage de la maison de mes parents à Santa Fe, jusqu’à New York. Beaucoup de mon premier album (Gulag Orkestar, 2006) et pas mal de titres du second (The Flying Club Cup, 2007) ont entièrement été écrits sur ce Farfisa, qui vivait dans ma chambre d’enfant non loin du centre-ville de Santa Fe.