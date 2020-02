Le chanteur américain fait son grand retour avec « Revival » un tout nouveau single qui déborde d’énergie. Une belle énergie, chaude et positive... Un titre qui annonce la sortie en avril de « All Rise » le 6ème album de Gregory Porter (Blue Note).

L'auteur-compositeur, chanteur et acteur, Gregory Porter sur scène lors du Festival de Jazz de Nice le 17 juillet 2018 à Nice. © AFP / VALERY HACHE

Gregory Porter est né et a grandi en Californie dans une famille de neuf enfants ! Lorsqu’il entre à l’université de San Diego, c’est pour se lancer dans une carrière de footballeur américain, mais une blessure à l’épaule va le contraindre à changer ses projets...

Gregory Porter a deux autres passions : la musique et le théâtre. Il décide alors de se consacrer au chant, dans un registre jazz et gospell, deux genres musicaux qui ont bercé son enfance, et dans lesquels sa voix de baryton fait merveille.

Encouragé par son prof de musique qui est aussi son mentor, Gregory Porter va faire ses premières armes dans des comédies musicales à succès. Désireux d’interpréter ses propres chansons, Gregory Porter publie son premier album « Water » en 2010, puis l’album « Be Good » en 2012.

Ces deux albums vont lui permettre de se faire un nom aux états unis, et à travers le monde, mais aussi de bien affirmer son style : les textes sont souvent personnels, ancrés dans le réel, et abordent des sujets qui lui sont familiers : la douleur, l’amour maternel, le racisme... La musique est un habile mélange de jazz, soul, blues et gospell. Et bien sûr, il y a cette voix, chaude et vibrante…

En 2013, Gregory Porter est signé par le prestigieux label de jazz Blue Note et avec lequel il publie son 3ème album : « Liquid Spirit » sera l’album de la consécration. Il sera même sacré "meilleur album de jazz vocal" lors des Grammy Awards en 2014.

Avec cet album, Gregory Porter entre définitivement dans la cour des grands chanteurs de jazz. Populaire et chaleureux, il sait aussi faire preuve d’une belle émotion.

Les deux albums suivants vont également être des succés critiques et publics : « Take Me To The Alley » en 2016 sera d’ailleurs aussi couronné d'un Grammy Award, et l’année suivante, Gregory Porter rend hommage à l’idole de sa jeunesse avec l’album « Nat "King" Cole & Me ».

Toujours coiffé d’une cagoule et d’une casquette noire, Gregory Porter fait donc son grand retour en ce début d’année, et annonce la sortie prochaine de « All Rise » son 6ème album. Produit par Troy Miller, avec la participation de Laura Mvula, Jamie Cullum et Emilie Sande, ce nouvel album est précédé d’un single qui fait du bien là où il passe...

« Revival » à retrouver sur l’album « All Rise » de Gregory Porter qui sortira le 17 avril chez Blue Note.

Et pour tous ceux qui ont raté le concert de Gregory Porter à l’Olympia en novembre dernier (archi complet), réjouissez vous : séance de rattrapage le 17 juin 2020 à la Seine Musicale de Boulogne Billancourt.