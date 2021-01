Plonger dans des titres inédits du soul man Américain Lee Fields, c’est ce que propose le label Big Crown Records, avec l’album "Lee Fields Big Crown Vaults Vol 1" (Modulor).

L’artiste Lee Fields & The Expressions sur scène à l'O2 Shepherd's Bush Empire le 4 mai 2019 à Londres, en Angleterre. © Getty / C Brandon / Redferns

Et hop que diriez-vous de faire un tour dans les archives des enregistrements des deux précédents albums de Lee Fields and The Expression ?

A l’occasion des cessions de studio de « Special Night » (2016) et de « It rains love » (2019) et comme souvent dans ces moments de création intenses, des chansons sont mises de côté. Là nous sommes à l’écoute d’une très bonne surprise, et l’on se demande pour quelle raison, ces titres ont été rangés en leur temps dans un placard.

Les douze titres de cet album dont 5 sont des instrumentaux ne méritent en aucun cas de passer à la trappe, on y retrouve son interprétation de « Two Timer » de Little Carl Carlton, qu’il jouait souvent en concert.

« Do You Know » qui tire vers le funk, « Regenerate » dans une veine country soul, un style dans lequel le chanteur, originaire de la Caroline du Nord, s’épanouit.

« Thinking About You » qui pousse tout le monde sur la piste de danse. Et il y a ces cinq titres instrumentaux de « The Expressions » qui rappelleront tout le talent du groupe qui accompagne celui que l’on nommait à ses débuts le petit James Brown.