Trois ans après l’album « Summer 08 », le groupe Metronomy se rappelle à notre bon souvenir avec le single « Lately » qui précède un nouvel album, dont la sortie est prévue pour cet automne.

Il n’est pas trop tard pour découvrir le nouveau Metronomy. © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN ; PHOTO / LE PARISIEN / FREDERIC DUGIT

Metronomy est un groupe anglais formé par Joseph Mount en 1999, il s’agit alors d’un projet personnel et parallèle à ses autres activités.

Au fil du temps, Metronomy devient un quatuor, et produit une musique pop et électronique déclinée à ce jour à travers 5 albums. Sous le nom de Metronomy, Joseph Mount a également remixé une multitude d’artistes : Gorillaz, Lykke Li, Franz Ferdinand, Lady Gaga….

En ce début d’année et pour célébrer les 10 ans de l’album « Nights Out » (leur 2ème sorti en 2008) le groupe en proposait une réédition agrémentée de divers remixes et autres inédits.

« Nights Out » est un peu l’album phare de Metronomy, c’est en tout cas avec cet album que le groupe va acquérir ses lettres de noblesse en Europe, toucher le cœur du public et enthousiasmer la presse musicale.

Loin de la régulière monotonie du métronome, Metronomy change de rythme ou plutôt de couleur à chaque album, afin de toujours mieux nous surprendre.

Ainsi l’album suivant « The English Riviera » qui sort en 2011 place la barre encore plus haut : c’est un énorme succès, aussi bien critique que public. Un album que le groupe présente comme un croisement entre Eagles et Daft Punk…et qui regorge de hits.

Le groupe est alors à son apogée, et les deux albums qui vont suivre, « Love Letters » (2014) puis « Summer 08 » (2016) ne vont cesser de confirmer le talent immense et la classe absolue de Metronomy.

Toujours élégant, léger mais pas frivole, plein d’humour, Joseph Mount qui écrit et compose quasiment tous les morceaux, est un peu la tête pensante du groupe. Et Metronomy nous fait ainsi danser depuis des années au son de sa pop moderne, synthétique et joyeuse, avec un soupçon de mélancolie parce que c’est meilleur comme ça…

Et voilà donc que Metronomy est de retour avec un nouveau titre !

« Lately » a été publié la semaine dernière et annonce le retour du groupe, sur scène tout d’abord. Après We Love Green début juin, Metronomy fera la tournée des festivals européens durant tout l’été, avant de sortir cet automne son 6ème album, que Joseph Mount considère comme leur plus ambitieux projet, un condensé de tous leurs albums précédents…

Carrément irrésistible, ultra accrocheur, le nouveau titre de Metronomy est un petit bijou. Entre new wave et dream pop, avec ses nappes de claviers, ses riffs de guitare et ses refrains aériens, Metronomy n’a pas fini de nous faire danser !

En attendant l’album qui arrive cet automne, le nouveau titre de Metronomy c’est « Lately », un autre titre inédit « Salted Caramel Ice Cream » sera lui dévoilé le 21 juin.

Metronomy en concert ce sera dans plein de festivals cet été, et à l’Olympia de Paris le 15 octobre.