Véritable phénomène musical, Billie Eilish est de retour avec un nouveau look, et un nouveau single « Your Power » qui précède la sortie de son très attendu deuxième album « Happier Than Ever » annoncé pour le 30 juillet.

L’autrice-compositrice-interprète Billie Eilish aux BRIT Awards à l'O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Karwai Tang / WireImage

Au cours des trois dernières années, et bien qu’elle n’ait que 19 ans, Billie Eilish a déjà explosé tous les records, affolant les compteurs avec plus de 64 milliards de streams et 28 millions d’albums vendus dans le monde, sachant que des albums pour l’instant, elle n’en a fait qu’un !!!

Cet album « When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? » sorti en 2019, a été n°1 dans plus de 70 pays, porté par le succès du hit planétaire « Bad Guy », énorme tube qui cumule à lui seul plus de 12 milliards de streams et plus d’1 milliard de vues pour le clip. Il s’est également classé #1 du Billboard, faisant de Billie Eilish la plus jeune artiste à avoir simultanément un album et un single à la première place du top américain…

Dès lors Billie Eilish ne va plus quitter la une des tops, des playlists, ou des magazines. Car si le succès public est gigantesque, le succès critique est tout aussi indéniable. La jeune artiste va littéralement crouler sous les récompenses. Notamment aux Grammy Awards où Billie Eilish crée l’événement en 2020 : nommée dans 6 catégories, elle devient la plus jeune artiste de l’histoire à remporter 5 Grammys dans les 4 catégories principales : Album de l’année, Chanson de l’année, Révélation de l’année, Enregistrement de l’année, et Album vocal pop.

Toujours en 2020, elle est (encore) la plus jeune artiste à interpréter le générique d’un James Bond avec son titre « No Time To die » et si ça ne vous rappelle aucune scène en particulier, c’est normal, le film n’est toujours pas sorti !!! En raison de la pandémie, il a été repoussé au 8 octobre 2021.

Pour la même raison de Covid, 2020 qui devait être l’année de la consécration pour Billie Eilish avec une méga tournée mondiale, s’est transformée en année studieuse : la jeune femme a en effet passé la plupart de son temps en studio avec son frère Finneas à écrire des nouvelles chansons. On connait déjà « My Future » et « Therefore I Am », titres qui ont été publiés fin 2020 et qui figureront tous deux sur ce nouvel album qui arrive en juillet.

Billie Eilish a créé la surprise la semaine dernière, en annonçant la sortie de son nouvel album, avec en bonus un nouveau single et un nouveau look !

Le nouvel album de l’autrice-compositrice-interprète Billie Eilish "Happier than ever" (Polydor) sortira le 30 juillet. / Polydor

Billie Eilish qui nous avait habitués à un look pop fluo, avec des fringues larges, en mode baggy, sweat et sneakers, des mèches roses, bleues ou vertes, apparait aujourd’hui en blond platine, dans un look pinup rétro, ultra glamour, en couverture du magazine Vogue. Ca va faire jaser, elle le sait, elle assume :

Mon truc à moi, c’est que je fais ce que je veux, ‘le body positive’, c’est de faire ce qui vous fait vous sentir bien…Tout à coup, vous passez pour une hypocrite si vous montrez un peu de votre peau. Vous devenez une fille facile, une salope ou une pute. Si je le suis, eh bien j’en suis fière. Toutes les femmes et moi sommes des putes. Retournons ça en notre faveur et soyons fortes. Dévoiler son corps, ou ne pas le faire, ne devrait pas nous enlever le respect”

Et le nouveau single de Billie Eilish porte aussi un message. Il s’agit d’une superbe ballade, acoustique et un peu mélancolique, qui parle d’abus de pouvoir, en s’adressant directement à ceux qui en sont coupables.

« Your Power » sera l’une des 16 chansons à retrouver sur le deuxième album de Billie Eilish « Happier Than Ever » qui sortira le 30 juillet (Polydor)