Le 5 avril prochain, le vétéran de la musique de l’âme sortira un nouvel album « It Rains Love » (Big Crown Records)

Lee Fields, légende vivante de la soul, revient en force et plein d’amour. © Getty / Xavi Torrent / WireImage

Comme Sharon Jones et Charles Bradley aujourd’hui disparus, Lee Fields connait une sorte de renaissance depuis le début des années 2000, en enregistrant avec le DJ/Producteur Martin Solveig.

Sa carrière est un serpent de mer, on le retrouve sur pas moins de 12 labels différents, en featuring avec des artistes comme Kool and the Gang, Sammy Gordon and the Hip-Huggers, O.V Wright, Darrell Banks et Little Royal, aussi Maroon 5, Wilco ou encore les Black Keys.

Avec une voix très proche de celle de son mentor, James Brown, Lee Fields a toujours cru à sa bonne étoile, après une traversée du désert durant laquelle il deviendra agent immobilier, il reprendra sa place dans les studios d’enregistrement et sur scène.

Aujourd’hui c’est à son tour d’être samplé par la jeune génération du rap (A$AP Rocky et Travis Scott). Nous fêterons cette année ses 50 ans de carrière, « It Rains Love » est un disque dédié à l’amour du point de vue sentimental et religieux.

Je chante la soul comme je chante le gospel, avec la différence que la soul parle de problématiques rencontrées sur la terre, et que le gospel évoque ce qui se passe dans les cieux...

Lee Fields sera en concert à l’église Saint-Eustache à Paris le 9 avril, un écrin pour lui et son groupe fétiche The Impressions.