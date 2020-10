Presque vingt ans après la sortie de leur premier album, le désormais classique "Since I Left You", le groupe Australien The Avalanches vient d’annoncer la sortie de leur nouvel album, "We Will Always Love You", prévue pour le 11 décembre prochain.

"The Avalanches" avec Tony Di Blasi et Robbie Chater à Field Day le 12 juin 2016 à Londres, en Angleterre. © Getty / Lorne Thomson / Redferns

Ce qui a fait le succès de ce collectif de musiciens / producteurs / DJs australiens, et de leur premier album un disque qui a vraiment marqué son époque, c’est leur savant mélange de samples, d’échantillons sonores en tout genre et leur savoir-faire en matière d’arrangements, de production.

Pour élaborer le son qui les caractérise, The Avalanches se sont largement inspirés de ce qui se faisait de meilleur en matière de production musicale dans le Hip Hop et les musiques électroniques des années 90. Leur musique est à la fois érudite, très référencée, inventive, mais aussi drôle, réjouissante et totalement décomplexée.

Sur leur nouvel album, le troisième après la sortie en 2016 de “Wildflower”, on retrouve avec plaisir leur créativité, leur talent de réalisation et leur capacité à faire coexister des influences et des genres musicaux très contrastés.

Mais pour produire la majorité des titres de ce disque, ils ont également fait appel à des invités prestigieux, venus chanter, rapper ou produire à leurs côtés.

Blood Orange apporte sa touche de R&B alternatif, Jamie XX prouve une fois de plus sa force en tant que producteur sur un titre porté par la voix de Neneh Cherry, et le chanteur de Weezer, Rivers Cuomo, croise Pink Siifu sur le très entraînant "Running Red Lights".

Sur “Take Care Of Your Dreaming”, un des titres qu’ils ont révélés pour annoncer la date de sortie du nouvel album, "We Will Always Love You" le 11 décembre, The Avalanches ont réuni l’excellent rappeur de Miami Denzel Curry, la rappeuse / musicienne Zambienne Sampa the Great et l’incontournable Tricky. Une combinaison qui fonctionne à merveille.