Saluons un album qui est sorti il y a un an déjà et dont nous avons playlisté un quatrième titre ce mois-ci sur France Inter : "A midi, on m'a dit".

Le chanteur et pianiste Albin de la Simone chante son album "L'un de nous" le Mardi 4 avril 2017 sur la scène du Cabaret Botanique dans le parc du Thabor à Rennes dans le cadre du festival de musique moderne Mythos © Maxppp / Marc Ollivier

Ce titre « A midi, on m’a dit », véritable petit bijou d'écriture, est une chanson sur la mauvaise foi masculine et la petitesse...

Il est extrait de l’album « L’un de nous » paru en février 2017, dans lequel les talents de mélodiste d’Albin de la Simone sont portés à leur summum à travers des titres qui ont émaillé l’année comme « Le grand amour », « Une femme » et « Dans la tête ».

Pour cet album enregistré dans les anciens studios Vogue, Albin de La Simone a choisi la sobriété en s’accompagnant au piano seul. Ce n’est qu’ensuite que les instruments sont venus se greffer dessus.

Depuis bientôt quinze ans, ce musicien touche-à-tout interprète des chansons pop raffinées et singulières, inspirées par les choses de la vie de l'homme, les thèmes éternels de l'amour, de l'amitié, du temps qui passe.