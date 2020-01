Un peu plus d’un an après la sortie de l’album de son groupe Foxwarren, et après quatre albums solo parus entre 2009 et 2016, le Canadien Andy Shauf s’apprête à sortir « The Neon Skyline » à la fin du mois de janvier, un disque délicat, intimiste et accrocheur.

Le chanteur multi-instrumentiste et auteur-compositeur Andy Shauf sur scène pendant le Green Man Festival le 20 août 2017 à Brecon, Pays de Galles. © Getty / Andrew Benge / Redferns

Andy Shauf est un musicien, chanteur, auteur, compositeur Canadien, qui a déjà sorti quatre albums sous son nom, et un album avec son groupe Foxwarren (« Foxwarren / Anti / 2018). « The Party », le disque qu’il a sorti en 2016 a été, à juste titre, encensé par la critique, et lui a permis de se faire connaître auprès d’un public un peu plus large.

Le socle du nouvel album d’Andy Shauf, ce sont des chansons qu’il a écrites et composées seul avec sa guitare. Il avait plutôt l’habitude pour ses disques précédents de composer au piano, et de penser aux arrangements et à la réalisation des morceaux dès le processus d’écriture et de composition des titres.

Pour « The Neon Skyline », son approche est donc différente, guidée par une volonté de simplicité et d’immédiateté. Mais comme à son habitude, pour cet album, Andy Shauf a écrit, composé, joué, chanté et arrangé chacune des chansons, dans son nouveau studio installé à Toronto.

Ce nouvel album raconte une soirée passée dans les bars de son quartier, soirée au cours de laquelle Andy découvre que son ex-compagne est de retour en ville. Une soirée qu’il passe avec ses copains, des connaissances, des amis. Les onze chansons du disque dressent un portrait intimiste d’une galerie de personnages drôles, sympathiques, chaleureux et touchants.

Musicalement, c’est du pur Andy Shauf, une collection de chansons subtiles, toutes en finesse, et absolument réjouissantes.