Considérée comme l’une des artistes les plus audacieuses de la scène rap féminine actuelle, la jeune américaine Tierra Whack n’en finit pas de nous surprendre avec des titres plus funs et délirants les uns que les autres.

Tierra Whack, rappeuse, chanteuse et autrice-compositrice au Festival Lollapalooza à Grant Park le 2 août 2019 à Chicago, Illinois. © Getty / Barry Brecheisen / WireImage

Du haut de ses 25 ans, Tierra Whack fait partie de ces artistes touche-à-tout, débordants d’énergie et ultra créatifs, qui contribuent à enrichir une scène rap toujours plus protéiforme. Son univers à elle allie : chant, rap, poésie, cinéma et cartoon. Originaire de Philadelphie où elle a grandi élevée par sa mère, elle souffre enfant, de troubles du déficit de l’attention, trouble qu’elle comble en s’adonnant à la poésie, un art qui lui permet d’exprimer ses émotions et de prendre de l’assurance. Une passion qui, adolescente, va la conduire tout naturellement à se tourner vers le rap.

« Only child » de Tierra Whack en 2019 est un titre qui surprend alors par son longueur inhabituelle et sa mélancolie, car Tierra Whack s’est fait connaitre et remarquer quelques mois plus tôt en 2018, avec « Whack World » un EP de 15 minutes, un concept album de 15 titres d’environ une minute chacun.

Ce projet complètement fou est un cocktail délirant et survolté, un feu d’artifice surréaliste, où se succèdent à un rythme effréné les humeurs (changeantes) et les références (multiples) de la jeune femme. Le EP est illustré d’un vidéo clip de 15minutes complètement dingo !

Mais revenons en 2019, après « Only child » en février, Tierra Whack publie en avril le single « Unemployed » et renoue avec l’univers déjanté qu’on lui connait et qui lui va si bien. Le titre est accompagné d’un clip parfaitement délirant, là encore marque de fabrique de l’artiste.

Dès ses débuts en 2017, avec son premier succès « Munbo Jumbo », Tierra Whack nous plonge déjà dans un univers vidéo un peu fou, qui lui vaudra d’être remarquée par la presse spécialisée, une signature sur le label Interscope et une nomination aux Grammys Awards.

En 2020, malgré la crise sanitaire, Tierra Whack poursuit sa folle épopée musicale et visuelle, et propose en octobre « Dora » un titre frais, acidulé et coloré à souhait, où l'influence cartoonesque se démarque dans la vidéo orchestrée par Alex Da Corte, où l’on note la participation du Muppet Show et de l'ours de Toy Story 3.



Suite à ce « Dora », Tierra Whack finit l’année 2020 en beauté avec 2 nouveaux titres. Sortis coup sur coup fin novembre, l’américaine publie « Feel good » et « Peppers and Onions », deux titres faussement légers, qui ont en commun une apparente naïveté, des sonorités enfantines, et une grande richesse mélodique. Sur le titre « Peppers and onions », on apprécie particulièrement l’agileté vocale dont fait preuve Tierra Whack qui alterne rap et chant de façon remarquable.

Je vous parie mon chapeau que cette artiste unique, devrait continuer à faire parler d’elle en 2021, bien que pour l’instant aucune information sur un album à venir n'ait encore filtré…

On vous tient au courant.