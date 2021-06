"Vivre", un album cri du cœur, fruit de la rencontre entre la voix rocailleuse du rockeur belge Arno et le magique "pianiste des rappeurs" Sofiane Pamart. Ensemble ils nous offrent un instant suspendu de poésie brute.

Le chanteur et acteur Arno en concert au Trianon le 11 février 2020 à Paris, France. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Piano, amour et nostalgie, le tout portés par une voix pleine, rauque, emplie de grain et de failles, celle d'Arno. Le rockeur belge ne retourne pas sa veste noire mais en laisse tomber une manche on va dire. Je m'explique. Le piano c'est celui de Sofiane Pamart, le jeune prodige lillois, LE pianiste du rap français. L'amour, parce qu'il est partout dans cet album. Et la nostalgie parce que l'opus qui nous préoccupe ce matin embrasse à lui seul des titres dessinés, imaginés, chantés par Arno pendant 40 ans de carrière.

Vivre c'est le nom de l'objet en question.

Arno en piano-voix, un univers dans lequel on ne le connaît pas forcément.

La belle idée vient de Kenny Gates, le co-fondateur du label Pias, dans le cerveau duquel, il y a bien longtemps, est né ce désir. Un jour qu'il entendit Gainsbourg reprendre le titre Parce Que d'Aznavour en simple en piano-voix. Et là pour lui c'est une révélation, c'est l'instant où dans un p'tit coin de sa tête, germe ce projet de refaçonner totalement le répertoire d'un artiste peu habitué à cette structure-là, en piano-voix. Ça lui a pris des années de mettre ce dessein en place et aujourd'hui c'est une première avec Arno & Sofiane Pamart qui signent le début d'une collection qui s'appelle (pour le clin d’œil) Parce Que.

Vivre nous plonge véritablement dans la carrière intégrale d'Arno, au spectre très large. Ici avec Lonesome Zorro dont on écoutait un extrait. Qui nous remet en mémoire la musique qu'il faisait dans les années 90.

Il y a aussi un souvenir des années 80, à l'époque de son groupe T.C. Matic avec le titre Putain Putain sur lequel, là, on a un son de piano de Sofiane Pamart plus agressif, plus grinçant. Et chose importante ils ont réussi ensemble à éviter l'écueil du pathos, on est bien loin de ça.

On est dans l'humilité de la mise à nu. Sans pour autant être impudique, simplement l'intimité du piano-voix permet ça. Permet d'atteindre l'endroit exact où l'émotion est pure, où les poils se dressent. Ici Arno ne peut pas se cacher derrière une production clinquante, ne peut pas s'absoudre derrière des grosses guitares nerveuses et criardes. Non. On a sous l'oreille, on se prend en plein cœur la puissance de ses textes portés par la simple mélodie sans fard de Sofiane Pamart.

C'est assez bouleversant l'alchimie qu'on pressent avoir pu se créer entre ces deux-là, qui sur le papier n'avaient rien -de par leur histoire, leur univers respectifs- pour se rencontrer. Et l'aventure même aura été si porteuse qu'ils ont composé une chanson ensemble (la seule de l'album qui appartient au duo)

Un album sorti à une date bien particulière

Oui, le 21 mai, Jour J de l'anniversaire d'Arno.

Les prochains artistes à enrichir cette nouvelle collection pourraient être Louis Chedid, Vaya Con Dios ou encore Nicoletta avec l'espoir pour Kenny Gates de convaincre aussi Stromae, MC Solaar ou Lomepal.

L'avenir nous dira ça, pour l'instant le présent avec ce cri du cœur d'Arno, je cite :

Je vis aujourd’hui, demain n'existe pas et hier est mort donc je vis vraiment aujourd'hui

Vivre le nouvel album d'Arno & Sofiane Pamart est sorti le 21 mai chez Pias dans la collection Parce Que