La chanson la plus écoutée de tous les temps sur la plateforme Spotify en France est celle du duo le plus célèbre de la musique française après Daft Punk, il s'agit de PNL, duo formé par deux frères, Ademo et NOS. Et cette chanson c’est : "Au DD".

PNL groupe de rap, composé de deux frères, Ademo et N.O.S, aux Eurockéennes de Belfort le 6 juillet 2017. © Maxppp / LP/ Jean Nicholas Guillo/PHOTOPQR/LE PARISIEN

Éric : ah mais oui j’adore ce titre, ma mère l’écoute tout le temps pendant son yoga.

Quentin : eh bien il n’y a pas que ta mère qui l’écoute Éric puisque le titre a été streamé plus de 100 millions de fois sur Spotify France pour te donner une échelle de grandeur, 100 millions c’est le nombre de masques qui manquaient pendant le confinement.

E : ah oui c’est énorme !

Q : et ce qui est encore plus fou c’est que Au DD a été plus écouté que le morceau que tu vas entendre tout de suite :

E : Ed Sheeran, Shape of You pourtant c’est un tube mondial.

Q : oui cela montre l'aura du groupe PNL, ce sont les plus gros vendeurs de disques en France et y’a plusieurs raisons à cela.

E : j’ai l’impression que PNL a apporté un air frais à la musique française, un peu comme les Daft Punk que tu citais tout à l’heure.

Q : oui les productions musicales de PNL sont toujours très élégantes, on est littéralement en lévitation quand on les écoute, Ademo et N.O.S maîtrisent parfaitement l’Auto-Tune, ce qui donne une belle subtilité à leurs voix, c’est plus que de la musique c’est un univers dans lequel on rentre et surtout duquel on a pas envie de sortir, on y est bien.

E : houlà, avec un teaser pareil, j'ai envie d'écouter maintenant.

Q : je te propose d’écouter Deux Frères extrait de l’album du même nom.

E : conditionnés au fond d'un hall sur une chaise, emprisonnés des rêves qui brisent plus d'une chaîne, effectivement c’est très élégant.

Q : oui il faut savoir que l’album Deux Frères de PNL s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires et est triple disque de platine.

E : et tout ça sans faire quasi aucune promo.

Q : oui PNL est un groupe très discret qui n’apparait pas dans les médias, ils le disent eux-mêmes :

il n’y rien à dire qui n’a pas déjà été dit dans nos chansons »

E : malin, mais la non communication n’est-elle pas en soi une stratégie de communication ?

Q : c’est vrai Éric, PNL a fait de la rareté et du mystère son « plan de com » comme on dirait dans la start-up nation, en 2015 ils envoient par exemple chez Skyrock un singe pour aller chercher leur disque de diamant.

E : pas mal le singe j’aime bien.

Q : en 2017 pour la sortie de leur titre Béné ils font coller des affiches dans Paris avec un numéro de téléphone tombant direct sur un répondeur qui jouait le titre. Les numéros qui ont appelé ont été conservés. PNL a ensuite envoyé, par SMS, ses dates de concert, à ses fans.

E : ah oui c’est très bien pensé tout ça, PNL gère mieux sa com que le gouvernement.

Q : oui et tout est fait en famille, leur label s’appelle QLF qui veut dire : Que la Famille. PNL, on peut dire que ce sont deux frères à des années-lumière du star system et qui sont en train petit à petit de révolutionner la musique française.

Q : et je te propose de l’écouter cette fois, c’est la chanson du fameux clip qui a été tourné en haut de la Tour Eiffel, Au DD.

PNL: "Au DD" extrait de l'album "Deux frères" - Label : QLF Records, PNL Records, Musicast