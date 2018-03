L’Impératrice, joyeuse bande de six musiciens, enchaîne depuis ses débuts en 2012, des titres plus dansants les uns que les autres, dans un registre dico-pop sensuel et ravageur !

La chanteuse du groupe L'Impératrice aux 3 éléphants festival de musique moderne à Laval © Maxppp / Marc Ollivier/PHOTOPQR/OUEST FRANCE

Ce sextet parisien, composé de musiciens aussi expérimentés que curieux, est drivé par Charles de Boisseguin, la tête pensante du groupe, et porté par la voix tour à tour suave ou candide de Flore Benguigui.

En cinq ans, L’Impératrice a pu développer un univers musical à la fois vintage et totalement futuriste, entre disco-funk et pop tropicale et c’est ainsi qu’à l’été 2015, L’Impératrice rejoignait la playlist d’été de France Inter avec son « Sultan des îles » ...

En quelques titres et de nombreux concerts (avec notamment des passages remarqués à We Love Green ou au Printemps de Bourges, mais aussi en première partie de Breakbot), L’Impératrice s’est rapidement forgé une solide réputation pour devenir une formation reconnue, qui a pris le temps de peaufiner avec soin les 11 titres de son très attendu premier album.

Cet album c’est donc « Matahari » qui a été enregistré au studio Ferber avec Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Gonzales…).

Un album qui, comme l’espionne aux multiples visages dont il emprunte le nom

Il dévoile à chaque titre une nouvelle facette, un nouveau reflet, pour un résultat pourtant parfaitement cohérent et réussi de bout en bout. Un jeu de Masques qui tour à tour révèle une grimace, un sourire, un soupir...

« Matahari » ce sont aussi des arrangements luxuriants de cordes et de cuivres, des rythmes diablement funky et groovy, une ligne de basse qui renverse tout sur son passage, des synthés qui pulsent et des percussions qui claquent. Des arrangements supervisés par le fameux musicien et producteur brésilien Eumir Déodato, pape du jazz funk (Kool and the Gang, Bjork, Aretha Franklin).

Au registre des collaborations on notera aussi la présence d’Isaac Delusion sur un titre totalement envoûtant (Dreaming Of You).

« Matahari » c’est l’album parfait pour se faire chaud et oublier l’hiver

Il est sorti ce vendredi 02 mars 2018 sur le label Microqlima.

L'Impératrice est actuellement en tournée dans toute la France.