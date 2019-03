La jeune musicienne un peu magicienne sur les bords, est en effet de retour avec « Designer » son troisième album qui viendra enchanter le label 4AD le 26 avril prochain.

Aldous Harding, auteure-compositrice-interprète. © Clare Shilland

De son vrai nom Hannah Harding, Aldous Harding est une auteure-compositrice et interprète de folk music. Originaire d’Auckland elle est néo-zélandaise et s’est fait connaitre en 2014 avec un premier album éponyme, dans lequel on pressentait toute la grâce et la folie douce dont la jeune femme était capable.

Dés cet album, on ressent bien le pouvoir que la musicienne est capable d’exercer sur celui qui l’écoute…

Un charme singulier et sans âge qui opère comme un philtre magique

Car oui, Aldous Harding est une sorcière, jolie, gentille et un peu fofolle, et le charme opère très vite… Elle est repérée, et signée par l'exigeant label anglais 4AD.

Et c’est avec un autre magicien, du son celui-là, le producteur John Parish (PJ Harvey, Sparklehorse) que la jeune femme va pouvoir œuvrer à son deuxième album qu’elle enregistre à Bristol.

« Party » sort en 2017 et cet album est simplement une merveille. Mélancoliques et introspectives, les chansons y sont comme des rêves enchantés que la production de John Parish magnifie d’une beauté sobre et limpide.

C’est avec cet album que Aldous Harding va vraiment se faire connaitre et s’imposer comme une musicienne de premier plan. Les critiques sont dithyrambiques, on la compare à Kate Bush, Joni Mitchell ou Hope Sandoval… On va surtout lui reconnaître un indéniable talent, comme auteure et compositrice d’abord, mais aussi comme chanteuse.

Ses chansons, qu’elles parlent d’addiction affective, de solitude, de tourments, sont douces et sensibles, toujours infiniment proches de nous. Grâce à sa voix, qu'elle module selon les émotions et les humeurs qu’elle veut transmettre, Aldous Harding devient plusieurs…

Hors donc, la magicienne est de retour.

Il faudra attendre fin avril pour découvrir le 3ème album d’Aldous Harding. « Designer », c’est son titre, a été enregistré entre Monmouth et Bristol, toujours avec le grand John Parish à la baguette, et pour nous faire patienter, un premier titre a été dévoilé il y a une quinzaine de jours. Délicat et délicieux, souligné dans le clip d’un petit grain de folie... On adore !

« The Barrel » est extrait du 3ème album d’Aldous Harding « Designer » qui sort le 26 avril.

Aldous Harding sera en concert à la Maroquinerie de Paris le 25 mai.