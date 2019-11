Par ces temps de grisaille et de morosité ambiantes, quel parfait timing pour la sortie de « Pony » le réjouissant 3ème album du musicien anglais Alex O’Connor, plus connu sous le nom de Rex Orange County.

L'artiste-interprète et compositeur Rex Orange County sur scène pendant le festival Lollapalooza Berlin 2019 le 8 septembre 2019. © Getty / Joseph Okpako / WireImage

Nous suivons les aventures musicales de Rex Orange County depuis maintenant deux ans. C’est en effet ici même, en 2017, que je vous présentais le jeune homme comme étant la nouvelle pépite de la scène musicale anglaise. Il avait alors seulement 19 ans, mais déjà deux albums à son actif : « Bcos U will Never Be Free » et le délicieux « Apricot Princess ». 2 albums écrits, composés et autoproduits par ses soins, ainsi qu’une collection de singles plus souriants et réjouissants les uns que les autres.

Aujourd’hui, Alex O’Connor a 21 ans mais n’a rien perdu de sa fraîcheur, de sa spontanéité, ni de son enthousiasme.

Pourtant depuis 2 ans, tout s’est considérablement accéléré pour le petit prodige de la pop anglaise. La pression n’est plus du tout la même. Encensé par la presse, Rex Orange County a enchainé les concerts et les festivals, et il est désormais signé sur une grosse major, Sony Music, carrément !

Il a également fait quelques rencontres musicales qui ont donné lieu à des collaborations plutôt classieuses avec BadBadNotGood, Frank Ocean ou encore Tyler, The Creator.

Avec ce troisième album « Pony » qui compte 10 titres, Rex Orange County continue de nous livrer en mode autobiographique, les chroniques de sa vie et ses états d’âme. Toujours aussi romantique, tour à tour mélancolique ou malicieux, tout en gardant sa simplicité, et en restant d’une sincérité désarmante, Rex Orange County avec ce nouvel album, revient nous toucher en plein cœur.

Musicalement, Rex Orange County continue d’évoluer dans un registre néo pop. Une pop élégante, nuancée de soul, de hip hop ou de jazz. Une pop à la fois très moderne, mais aussi très classique, en un mot : intemporelle.

Rex Orange County revient illuminer ce début d’hiver avec ses chansons intimes et douillettes. Venez donc vous blottir dedans, et vous verrez, l’hiver vous semblera beaucoup moins long !

« Pony » le nouvel album de Rex Orange County, est déjà disponible (Sony).

Rex Orange County sera en concert au Trianon à Paris le 17 mars 2020.