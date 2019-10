Voici une très bonne nouvelle, les Rita Mitsouko, un des fleurons du rock français des années 80, fait l’objet d’une intégrale sous la forme d’un coffret de 12 CD (Because).

Les Rita Mitsouko, Fred Chichin et Catherine Ringer en 1994. © Getty / Cecile TREAL/Gamma-Rapho

Le duo constitué de Catherine Ringer et de Fred Chichin a sévi sur les ondes et les scènes hexagonales de 1983, date de la parution de leur premier 45-tours « Minuit dansant » jusqu’au décès de Fred Chichin en 2007.

Les Rita Mitsouko ont bénéficié d’un démarrage fulgurant grâce à l’énorme succès du titre « Marcia Baïla », une chanson que le duo dédiait à la chorégraphe argentine Marcia Moretto qui les avait accompagnés dans leurs tournées durant leurs premières années.

Parmi les moments marquants de la carrière du duo, on retrouve, notamment, « Les Rita Mitsouko en concert avec l’orchestre Lamoureux », l’album enregistré en public au Théâtre des Champs-Élysées avec 45 musiciens en 2002, lors de deux concerts exceptionnels qui leur donnaient carte blanche…

Le coffret qui réunit l’intégralité de leur discographie permet de mesurer aujourd’hui les différentes facettes de leur talent respectif avec Fred Chichin à la composition et à la guitare et Catherine Ringer aux textes et au chant.

Le groupe a exploré divers courants musicaux en y infusant tour à tour du funk, de la new wave, des rythmes latins, du jazz, et même du hip-hop sur l’album « System D » en 1993.

Les Rita Mitsouko, volontiers provocateurs, ont insufflé un nouveau souffle dans le rock français, en y exhalant un parfum d’insolence et d’insoumission sans jamais se prendre au sérieux.

D’ailleurs Jean-Luc Godard ne s’y est pas trompé en les filmant pendant l’enregistrement de l’album « The no comprendo », une séquence du film « Soigne ta droite »…

Très connectés avec leur époque dans ces années 80 où règne la mode excentrique aux couleurs voyantes, les deux musiciens ont beaucoup joué sur l’image avec un look très original : on se souvient tous de la robe-corset de Jean-Paul Gaultier portée par Catherine Ringer qui deviendra emblématique. Leurs vidéos, très innovantes, ont aussi largement contribué à leur succès, comme le clip « C’est comme ça » réalisé par l’étoile photographique montante du moment, Jean-Baptiste Mondino.

Un des volumes du coffret « « Intégrale remasterisée » est intitulé « Raretés ». Il contient des faces B de 45-tours inédits en CD, des versions alternatives, des chansons issues de compilations, des versions anglaises, des reprises, etc… ainsi qu’une version de « Berceuse » entièrement interprétée en mandarin !

Enfin, l’intégrale - entièrement supervisée par Catherine Ringer - comprend un DVD regroupant deux films musicaux, « Panne dans la guerre froide » (1989) tourné à Moscou et « La vie du rail » (1990) réalisé en Inde.

Rita Mitsouko : coffret 12 CD « Intégrale remasterisée » + 1 DVD regroupant deux courts-métrages sur le groupe. (Because Music)