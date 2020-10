"This Dream of You" (Verve) n’est pas seulement un emprunt à une chanson de Bob Dylan, il est aussi le titre de ce disque qui revisite des classiques du Great American Songbook.

La pianiste et chanteuse de jazz Diana Krall au Dorothy Chandler Pavilion à Los Angeles le 7 novembre 2018. © AFP / VALERIE MACON

C’est dans sa maison de Vancouver en fabriquant des playlists, que Diana Krall a réécoutées des enregistrements qu’elle avait fait trois ans auparavant avec son producteur et ami Tommy Lipuma.

Tommy Lipuma avait tiré sa révérence alors que sortait en 2017, le très réussi « Turn up the quiet » fruit de leur dernière collaboration.

« This dream of you » aurait pu rester longtemps dans ses tiroirs, et nous aurions été bien déçus.

On y retrouve la façon si particulière qu’a Diana Krall de s’approprier les grands standards américains et de les rendre si personnel.

Il y a dans ce disque une intimité, un calme bien étonnant au milieu de la tempête qui soulève le monde aujourd’hui.