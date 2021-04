C’est avec le double album "Facile x Fragile" sorti en début d’année, que Camélia Jordana affirme une nouvelle fois tout son talent et sa personnalité.

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice Camélia Jordana se produit pendant Psychodon à l'Olympia le 6 octobre 2020 à Paris, France. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Elle est bien loin l’adolescente phénomène révélée par La Nouvelle Star ! Camélia Jordana est aujourd’hui une artiste reconnue, aux multiples talents de chanteuse, musicienne et comédienne. Une jeune femme déterminée, chaleureuse et entière, dont la voix chaude peut devenir cri de colère, profonde indignation.

« Facile x fragile » est le 4ème album de Camélia Jordana et se fait l’écho des sentiments multiples et contrastés qui l’animent, comptant pas moins de 20 titres entre pop moderne et douceurs acoustiques.

Je n'ai plus peur de dire ce que j'ai dans la poitrine. Ce qui tambourine en dedans est prêt à sortir. Tout va voir le jour, tout sera dit. Tout sera clamé et chanté, affirmé, assumé, écrit et défendu. »

Camélia sait bien, pour l’avoir vécu, que toute prise de parole peut faire d’un artiste une cible, surtout lorsqu’il s’agit d’une femme. Alors pourquoi ne pas en faire une chanson ?

Après la vive polémique suscitée par les propos de Camélia Jordana sur les violences policières, cette chanson « Silence », prenait une toute nouvelle saveur, non dénuée d’ironie.

« Silence » est aujourd’hui un tube, il faut dire qu’il est produit par le hit maker Renaud Rebillaud (Kendji Girac, Maitre Gims ou Amir) qui est d’ailleurs à l’œuvre sur plusieurs autres titres de l’album, notamment « Facile » qui fut l’un des plus gros succès radio de l’année 2020.

« De la bonne grosse pop » comme se plait à la qualifier Camélia Jordana, accessible et radiophonique : rien de tel pour faire passer ses idées en douceur…

« Facile » reflète bien la tonalité de la première partie de cet album « Facile x fragile » qui est vraiment double.

L’album se décline en effet en deux parties musicalement bien distinctes. La première « Facile » propose une pop colorée, actuelle, efficace, teintée de reggaeton ou d’electro, et produite comme un album de rap, avec ses featurings de stars (Soolking et Dadju).

La seconde partie « Fragile » est plus acoustique, plus organique. Un doux écrin pour la voix suave de Camélia.

Mais cette dualité musicale ne sert qu’un propos, présent tout du long : la femme doit prendre sa place dans la société :

Je ne me considère pas comme une artiste engagée, je me considère comme une citoyenne concernée et consciente du monde dans lequel elle vit. »

Après l’identité et l’origine, des thèmes qui animaient son précèdent album « Lost », c’est donc le féminisme qu’interroge aujourd’hui Camélia Jordana à travers les titres : Femme, Silence, Le monde en main, Si on s’aimait toutes, Seule, et bien sûr le poignant et délicat Si j’étais un homme.

Avec ce titre « Si j’étais un homme » on est bien dans la partie « Fragile » de ce nouvel album de Camélia Jordana

Fragile oui, mais surtout pas faible, car ce qui transparait aussi tout au long de ce nouvel album signé Camélia, c’est la force de ses mots et l’énergie de ses convictions, qui passent à travers sa voix, et quelle voix !

Car que l’on soit « bonne grosse pop » ou « piano bar bluesy » il est difficile voire impossible de ne pas succomber au charme, au grain et au velours de la voix de Camélia Jordana.

« Facile x Fragile » le nouvel album de Camélia Jordana est disponible partout