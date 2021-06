Trois ans après la parution de son premier album "Lost & Found", Jorja Smith vient de sortir "Be Right Back", un EP de huit nouvelles chansons qu’elle présente comme un disque de transition.

L’auteure-compositrice-interprète Jorja Smith en concert au Festival Rock en Seine le 24 août 2019 à Saint-Cloud, France. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Avec son premier album « Lost & Found » sorti en 2018, Jorja Smith a mis tout le monde d’accord. Elle a très vite été considérée comme une des meilleures représentantes de la nouvelle scène Soul britannique.

Dans la foulée de ce disque, elle a participé à différents projets, entre autres aux côté de Loyle Carner ou du Ezra Collective, et a connu un énorme succès avec la chanson « Be Honest » sur laquelle elle avait invité le nigérian Burna Boy.

Avec plus d’un milliard de streams cumulés, un accueil de la presse musicale assez dithyrambique et des concerts plus que convaincants, son succès a été rapide, impressionnant et international.

Il faut bien reconnaître que Jorja Smith Smith a tout pour elle : ses talents d’écriture et de composition, une voix fantastique et une élégance folle. Elle vient donc de sortir ce nouveau projet, « Be Right Back » sur lequel on retrouve cinq chansons qui démontrent une fois de plus sa capacité à produire des ballades dans un registre Soul.

Il y a aussi dans cet EP des titres sur lesquels Jorja Smith s’éloigne un peu de son registre habituel : « Addicted » dans un genre pop, moderne, soignée et élégante, et « Digging » dont l’énergie et les sonorités peuvent rappeler un certain son des années quatre-vingt.

Enfin, une chanson du projet, « Bussdown » a de subtiles résonnances caraïbéennes, entre Reggae et Dancehall tout en douceur. Ce titre accompagnera tout l’été les émissions de la grille estivale de France Inter.