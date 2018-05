« Worry No More » est le premier extrait du EP « California » (Mad Decent / Because) sur lequel Diplo convie Santigold & Lil Yachty.

Diplo à Reading en 2017 © Getty / C Brandon

Diplo est un producteur / DJ américain, originaire de Floride, qui s’est fait connaître en 2004 avec un premier album, « Florida », sorti sur le label Ninja Tune. Il est devenu rapidement une des figures les plus populaires de sa génération, grâce à la qualité de ses productions, des sorties de son label Mad Decent, mais aussi et surtout grâce à l’énorme succès de son projet Major Lazer.

Major Lazer, c’est le groupe qu’il a fondé en 2009, dans un premier temps aux côtés du britannique DJ Switch, (figure incontournable de la scène bass music anglaise) qui s’est assez vite écarté du projet. Avec Major Lazer, Diplo produit une musique entre dancehall jamaïcain, électro et bass music, musique sur laquelle sont invitées les plus grandes voix du reggae / dancehall, du rap et désormais de la pop. En deux albums, le groupe est devenu une véritable machine à produire des tubes, jusqu’au succès sans limite du titre « Lean On », co-produit avec le français DJ Snake et porté par la voix de la chanteuse MØ. Le titre a battu l’année de sa sortie (2015) tous les records de streaming et de vues sur Youtube.

Diplo est donc de retour en ce printemps 2018 sous son nom, sans Major Lazer, pour un EP intitulé « California ». Ce disque, composé de 6 morceaux, sur lesquels sont invités des artistes tels que Dram, Desiigner ou Lil Xan, semble être un retour vers une musique plus personnelle pour Diplo. Il recherche manifestement un peu moins l’énergie et l’efficacité instantanée qui séduit les radios et les clubs, pour s’intéresser de très près à la nouvelle scène du rap américain.

Le morceau « Worry No More » sur lequel on retrouve l’excellente Santigold et une des étoiles montantes du rap d’Atlanta, Lil Yachty résume parfaitement la démarche de Diplo pour ce nouveau EP, et c’est le titre que nous avons choisi de jouer dans la playlist de France Inter.