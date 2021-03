Un an et demi à peine après la sortie de son premier mini-album « Mélancolie FC », Hervé est sorti lauréat de la cérémonie des Victoires de la musique, le 12 février dernier, en obtenant le Prix de la révélation masculine de l’année.

Hervé, auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur réédite son album "Hyper prolongations" (Initial) en partenariat avec France Inter © Romain Sellier

Ce jeune musicien de 28 ans qui a grandi à Plougasnou, dans le Finistère, appartient à cette génération qui a su trouver le compromis habile entre l’électro dansant et les textes français, saisissant d’émotions, hérités de ses aînés que sont Christophe, Jacques Higelin et Alain Bashung, les inspirateurs avoués de notre artiste.

Hervé débarque à Paris à l’âge de 20 ans et fonde le duo Postaal avec un musicien anglais, Dennis Brown, avec lequel il fera ses classes aux synthétiseurs. Leur association durera quatre ans et obtiendra un certain succès, notamment outre-Manche.

En parallèle de cette aventure, il commence à écrire pour lui-même et prend un jour la décision de lancer son projet solo. Il fait tout lui-même, seul : texte, musique, production. Aidé de son matériel informatique qu’il emmène partout avec lui, il confectionne alors cinq chansons qui feront l’objet, avec en plus une reprise de Bashung (« La peur des mots »), d’un premier EP « Mélancolie FC » dont sera extrait le titre « Va piano »…

« Va piano » va attirer l’attention d’une maison de disques, Initial, qui va le signer assez rapidement, un label qui abrite déjà les succès d’Angèle, de Clara Luciani et d’Eddy de Pretto. Hervé assurera d’ailleurs les premières parties des concerts de ces deux derniers, ce qui lui donnera l’occasion de montrer ses capacités à tenir la scène. Seul et hyperactif derrière son clavier, il affiche déjà une énergie et une aisance assez étonnantes.

En juin 2020, Hervé publie son premier vrai album intitulé « Hyper ».

Onze titres dont dix entièrement écrits et composés par Hervé dans son « belvédère parisien de 9m² » comme il l’appelle dans une de ses chansons.

De cet album est extrait un des titres phares qui figurait déjà sur son premier EP : « Cœur poids plume »…

Avant ce succès, Hervé avait déjà été repéré pour la qualité de ses textes.

En 2017, alors qu’il traînait dans le studio de Maxim Nucci, alias Yodelice, ce dernier propose à Hervé d’écrire avec son ami Yohann Malory pour …Johnny Hallyday. En partance pour Los Angeles rejoindre l’idole française, Nucci se trouvait à court de textes pour finaliser son album « Mon pays c’est l’amour ».

Quelques jours après, Hervé apprend que Johnny a retenu trois de ses textes. Comme il aime à le dire : « coécrire pour Johnny, ça ne change pas une vie mais ça l'améliore »

Une chanson « Si bien du mal », a largement contribué à sa popularité. D’abord grâce au clip très original qui a été vu plus d’1.800.000 fois sur Internet où l’on voit Hervé chanter et danser dans sa cuisine tout en préparant des crêpes. Et surtout grâce à une campagne de pubs télé pour une marque de café particulièrement soutenue pendant le premier confinement.

Comme beaucoup d’artistes, Hervé a été privé de la série de concerts qui devaient présenter ses nouvelles chansons sur scène. Il compensera cette lacune en offrant à son public une session de quatre titres tournés à l’Olympia (sans public, bien sûr) que l’on peut encore visionner sur sa chaîne Youtube :

Le 12 février dernier, le jour même de sa consécration aux Victoires de la musique, Hervé publiait « Hyper prolongations », la réédition de son album augmenté de cinq nouveaux titres : dont « Monde meilleur ».

