"The Time For Peace Is Now - Gospel Music About Us " (Luka Bop) est une formidable compilation qui explore les trésors cachés du circuit gospel indépendant américain des années soixante-dix.

Staple Singers, groupe de musique gospel, R&B et soul formé par Roebuck « Pops » Staples, le père, et ses enfants Cleotha, Pervis, Yvonne et Mavis. © Getty / Michael Ochs Archives

Luaka Bop, le label de David Byrne (du groupe Talking Heads), vient de sortir cette compilation qui s’intéresse à la scène gospel indépendante, alternative, assez méconnue, et à la musique qu’elle a produit tout au long des années soixante-dix. Les artistes rassemblés sur ce disque sont des musiciens, des chanteurs « locaux », peu connus, un peu mystérieux, qui ont eu l’occasion à un moment donné d’enregistrer leurs chansons en studio et de les voir publiée par un label.

Musicalement, on est assez loin de la musique gospel traditionnelle. Cette musique afro-américaine est née dans le sud des Etats-Unis au début du vingtième siècle. Elle a pris la suite des negro-spirituals et s’est développée dans les lieux de culte chrétiens, sous la forme de chants évangéliques. Les thèmes des chansons rassemblées sur ce disque s’inscrivent bien dans la tradition du gospel, mais la musique s’inspire directement des standards de la soul et du rythm & blues très populaires à l’époque.

C’est un grand connaisseur de musique soul, le DJ californien Greg Belson, qui est responsable du choix des quatorze titres de cette compilation. Il a sillonné les Etats-Unis depuis trente ans, à la recherche de disques rares, de merveilles soul et autres de pépites rythm & blues. Et depuis quelques années, il s’est passionné pour la musique gospel et a visité de nombreux hangars, greniers dans tous les états du sud, pour retrouver des 45 tous et des albums oubliés.

Ce sont ces disques, dénichés, chinés par Greg Belson qui composent le tracklisting de « The Time For Peace Is Now ». Ils sont tous sortis dans les années soixante-dix, après l’âge d’or du gospel, qui va en gros de l’après deuxième-guerre à la fin des années soixante. On découvre donc une musique gospel en pleine modernisation, sous l’influence de groupes tels que les Staple Singers, qui l’ont popularisé en l’amenant vers la soul, le rythm & blues et le funk. C’est ce qu’on retrouve en écoutant ce disque, l’énergie, les rythmes de ces musiques, qui portent les inspirations universelles des différents artistes (L’amour, la paix, la joie, la vie, la lumière…).