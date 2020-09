Bonnie Banane a accompagné notre été avec son titre "La lune et le soleil", un morceau réjouissant produit par Varnish La Piscine. Son premier album devrait sortir au début du mois de novembre.

La musicienne Bonnie Banane dans son clip "Mauvaise Foi" sorti le 24 août 2020. © Capture d'écran/YouTube/COLORS

Bonnie Banane sort ses chansons en toute indépendance depuis la sortie de son premier EP « Greatests Hits » en 2012. Plusieurs titres de son projet « Sœur Nature » (2015) ont été joués ponctuellement sur l’antenne de France Inter (« L'appétit » et « Leonardo »).

Depuis, elle a multiplié les collaborations, entre autres avec Ichon et Myth Syzer en 2017 sur le morceau « Le Code », puis en 2018 avec Chassol (« Feu au lac »).

Depuis quelques années, en écoutant les titres que sortent Bonnie Banane et son entourage, on a le sentiment d’assister à l’émergence d’une nouvelle famille musicale qui apporte beaucoup de fraîcheur au paysage de la chanson française.

Chassol, Ichon, Myth Syzer, Bonnie Banane et Flavien Berger produisent tous à leur manière une musique moderne, atypique et inventive qui bouscule sans aucun complexe les notions de genres musicaux.

Au fur et à mesure de ses projets et collaborations, Bonnie Banane donne l’impression de se renouveler sans cesse, et passe du rap à la chanson, du R&B à des choses plus expérimentales.

Si on devait résumer sa musique, on pourrait la qualifier de R&B alternatif, synthétique et souvent un peu décalé.

Bonnie Banane a fait son entrée dans la Playlist de France Inter juste avant l’été avec sa chanson « La lune et le soleil », un titre produit par le beatmaker / musicien / rappeur Suisse Varnish La Piscine. Le résultat est une sorte de ritournelle funky, chaloupée et addictive. Le premier album de Bonnie Banane est attendu pour le début du mois de novembre.