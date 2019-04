Dix-sept ans après le succès mondial de son premier album, Norah Jones, une des grandes chanteuses du jazz moderne, et grande chanteuse tout court, sort le 12 avril un nouveau projet intitulé « Begin Again » sur le label Blue Note.

Norah Jones à Los Angeles © Getty / Frazer Harrison

Norah Jones dit de son premier album « Come Away With Me » sorti en 2002, qu’elle le voyait comme "un petit disque lunatique"... Elle a connu avec lui un succès phénoménal, rapide, mondial, et en a vendu plus de vingt millions d’exemplaires...

Avec ses différents albums, Norah Jones a mis à peu près tout le monde d’accord, son succès a été critique et commercial. Son répertoire, s’il est principalement jazz, est parfois teinté de folk et de country, des genres musicaux qui s’associent parfaitement à sa voix.

L’album « Little Broken Hearts » paru en 2012 et produit par Danger Mouse a marqué une petite rupture, ou plutôt un pas de côté vers des sons plus modernes et un peu plus pop.

Cette même année 2012, elle a participé aux côtés de Jack White à un projet collectif passionnant, intitulé « Rome » et emmené par Danger Mouse et le musicien italien Daniele Luppi.

Dès l’album suivant, « Day Breaks » en 2016, Norah Jones revient à des sonorités plus traditionnelles qui avaient fait son succès.

Pour son nouveau projet, Norah Jones et ses musiciens se sont laissés porter au-delà des frontières entre genres musicaux. Les sept titres de « Begin Again » ont été enregistrés lors de séances studio assez courtes, et parfois improvisées.

Le résultat est à la fois surprenant et très réjouissant. Le disque débute avec des sonorités électroniques dans un morceau planant et éthéré, avant de s’orienter vers des ballades aux accents folk et acoustiques, un peu sombres, tout en passant par des titres plus rythmés et lumineux. Mais on y retrouve aussi Norah Jones telle qu’on la connait le mieux, à l’image de « Wintertime », une ballade douce, légèrement country et absolument charmante.

Norah Jones “Wintertime”, extrait de “Begin Again” sortie le 12 avril chez Blue Note en partenariat avec France Inter