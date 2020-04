On va commencer frontal, on finira premier degré. En ces temps de confinement, autant ne pas perdre de temps, plus on en a, (je ne sais pas si vous êtes comme moi) plus je le perds.

L'auteure-compositrice-interprète et musicienne Pomme pendant les Victoires de la Musique le 14 février 2020. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

Alors direct au but : Fanny Ardant le disait bien dans La Femme d’à côté, j’avais écrit "la flemme d’à côté", il y a des lapsus qui se perdent.

Donc Fanny Ardant dans La Femme d’à côté, confinée dans sa chambre d’hôpital, qui écoute la radio, les nouvelles ?

Non j’écoute uniquement les chansons. Parce qu’elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D’ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu’est-ce qu’elles disent : elles disent : "Ne me quitte pas !", "Ton absence a brisé ma vie", ou "Je suis une maison vide sans toi", "Laisse moi devenir l’ombre de ton ombre". Ou bien ?

Ou bien ? Nos failles, Les Failles, tout l’album de Pomme.

Elle avait été notre résidente sur Inter dans Côté club, c’était avant, en novembre dernier.

Pomme, révélation des Victoires de la musique, c’était avant, le 14 février, la Saint-Valentin quand il était possible de s’embrasser.

Que dit Pomme à 22 ans ? Elle dit :

"Je n’veux pas sortir", on entend bien aujourd’hui ce que ça veut dire. Et plus loin cette chanson que vous n’aviez pas vraiment entendue la première fois et qui vous revient comme le refoulé :

Et puis plus loin encore dans cet album qui pourrait être un journal de confinement, on y entend la grand-mère de Pomme au téléphone. Qui prend des nouvelles.

Alors je me dis que c’est ça la vérité de la chanson, on donne de ses nouvelles. Et si on vous demande « Pourquoi la mort te fait peur », on peut répondre au premier degré, et c’est Brigitte Fontaine, 80 ans qui le chante, je vous souhaite le bonjour.

Pomme sera en concert facebook live vendredi 10 février de 20h à 21h avec Rebecca Manzoni.

Pomme - "Les failles" (label : Universal Music Division Polydor)