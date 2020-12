La diaspora créole des Antilles qu’elle soit anglophone ou francophone, a été depuis 60 ans le point de départ de musiques qui se sont répandus dans le monde entier comme ce soleil créole.

Le "Soleil Kréyol" ( Heavenly Sweetness) de David Walters brille toujours. © Antonin Grenier

Après cinq ans à parcourir le monde pour « les Nouveaux Explorateurs », à emmagasiner les rencontres musicales, et alors qu’en 2018 il avait assuré en solo la réalisation et la production de « Nola Is Calling », un album enregistré à la Nouvelle Orléans avec la communauté créole des Black Indians.

2020 a été l’année de « Soleil Kréyol » (Heavenly Sweetness Records).

David Walters a débarqué sur nos platines comme une secousse. Ce disque est une sorte d’histoire de famille, David Walters va chercher à mettre ses pas dans celui de son grand-père, qui partit pour New-York, tenter sa chance comme musicien, danseur de claquettes et cuisinier.

Ce disque ressemble à la fusion musicale qui a toujours existée dans cette ville, les sons d’Afrique se mélangent a ceux des Antilles, avec zest de soul de de funk.

David Walters a invité les cordes du violoncelle de Vincent Segal sur le morceau titre, le cuivre de la trompette d’Ibrahim Maalouf sur Palé, la voix engagée de Seun Kuti, pour bâtir Bweldo, un pont entre les Antilles et l’Afrique.