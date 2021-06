Avec son nouvel album "Wary + Stange", Amythyst Kiah devrait rencontrer le succès qu’elle mérite.

Avec son nouvel album "Wary + Stange", l'auteure-compositrice-interprète et musicienne, Amythyst Kiah devrait rencontrer le succès qu’elle mérite. © Sandlin Gaither

Après un parcours ou elle est une des rares afro-américaine à s’être fait une place dans le milieu de la country. Sa chanson « Black Myself, » a été de toutes les manifestations du mouvement Black Life Matter.

Elle a été nominée aux Grammy Awards avec un autre projet Our Native Daughters et est reconnue par le magazine Rolling Stone comme étant un des grands secrets émergents de l'Americana.

Wary and strange a été produit par Tony Berg (Andrew Bird) et enregistré avec des musiciens comme Blake Mills des Alabama Shakes et Wendy Melvoin ( Wendy & Lisa, Prince), le tout entre modernité et tradition