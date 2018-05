Jusqu’au 19 août, les voix et musiques du monde arabe se donnent rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour une exposition luxuriante.

Détail de l'affiche d'Al Musiqa à la Philarmonie de Paris © Philarmonie de Paris

Il y a sans doute un vrai défi à proposer une exposition qui traite de 15 siècles d’histoire musicale. Pourtant « Al Musiqa » première exposition de cette importance en France, réussit à vous prendre par la main, et vous fait oublier les clichés et idées reçues sur la musique arabe !

Comme le disent ses concepteurs et producteurs : Al Musiqa propose un voyage depuis l’Arabie heureuse de la Reine de Saba jusqu’à l’Andalousie de Zyriab, de la période préislamique à nos jours.

Les artistes présentés dans ce parcours, se font l’écho de la façon dont toutes les musiques se répondent entre elles et nourrissent de par leurs différences, les propositions de demain. On ressort grandi de cette exposition, et cela ne nous arrive pas tous les jours...

« Al Musiqa » à la Philharmonie de Paris c'est jusqu’au 19 août et c'est un partenariat France Inter.