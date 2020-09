Faisant suite à l’album ‘Nat King Cole & Me’ de 2017, voici le sixième album studio de Gregory Porter « All Rise » (Blue Note), que l’on pourrait traduire par « tous debout » et qui est un vibrant mélange de jazz, de soul et de gospel.

Gregory Porter, auteur-compositeur, chanteur et acteur aux Grammy Awards le 10 février 2019 au Staples Center à Los Angeles. © Getty / Timothy Kuratek/CBS

Le temps passe vite et voici déjà sept ans que nous suivons pas à pas le parcours sans faute de Grégory Porter.

« All Rise » est une continuité dans la discographie du chanteur.

Et même si il utilise les recettes mélodiques du passé, les textes de Porter racontent une Amérique au bord de l’implosion.

« Revival », la chanson qui avait précédé la sortie de ce disque, racontait bien avant l’affaire Georges Floyd, le problème des violences policières et de racisme qui semble mener les USA au bord d’une guerre civile qui ne dit pas son nom.