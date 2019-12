Aventureux, atypique, introspectif, « Igor » est le sixième album de Tyler, The Creator, un des disques qui a définitivement marqué cette année 2019.

Le rappeur Tyler, The Creator en concert le 6 septembre 2019 à Toronto. © Getty / Angel Marchini / SOPA Images / LightRocket

Après un début de carrière mouvementé au sein du collectif Odd Future, aux côtés entre autres de Frank Ocean et d’Earl Sweatshirt, Tyler, The Creator s’est fait connaître avant tout en tant que rapper. Mais avec son sixième album, « Igor », il a littéralement explosé l’univers musical auquel on pouvait l’assimiler pour produire une musique originale, hybride et audacieuse.

« Igor » est de un disque très créatif, une vraie prise de risque pour Tyler Okonma qui a presque tout fait dans la fabrication de cet album : écriture, composition, production, arrangements, réalisation, chant, et rap bien-sûr. L’album raconte une relation amoureuse, la rencontre, la séduction, la naissance du désir, la rupture et l’après. Si l’approche de Tyler, the Creator est manifestement introspective, on ne sait pas vraiment si on est dans le réel ou l’imaginaire. Mais c’est un album dans lequel on se laisse totalement embarquer.

Musicalement, ce disque est riche, et aventureux. Ce n’est pas évident de qualifier les douze titres de l’album, qui repose sur une base de rap, totalement atypique et contemporain, mais dans lesquels il y a des résonnances Pop, Soul, R&B. On retrouve un peu l’esprit et la signature sonore des Neptunes de la grande époque, un Funk hybride, synthétique et accrocheur. On se sait pas trop où il va, ni avec qui. Les invités sont prestigieux (Solange, Pharrell Williams, Cee Loo Green, Al Green, Santigold) mais ne sont ni crédités ni annoncés dans le tracklisting. Les voix se mélangent, se superposent, on en identifie certaines, d’autre un peu moins. C’est un disque qu’on écoute au départ sans préjugés ni à priori.

Avec « Igor », Tyler, The Creator est arrivé au sommet du Billboard américain, en ayant pris toutes les responsabilités dans la production et la réalisation de ce disque qui explose les formats et les frontières entre genres musicaux. C’est un des grands des grands albums de Rap de cette année 2019, et c’est également un album avec lequel Tyler, The Creator nous amène bien au-delà du Rap.

Tyler, The Creator / Album « Igor » (Columbia)