Dans notre sélection sur France Inter des albums de l’année, Fontaines D.C. porte très haut le flambeau du rock.

Le chanteur du groupe Fontaines D.C. Grian Chatten en concert au RTE Choice Music Prize à Vicar Street le 5 mars 2020 à Dublin. © Getty / Kieran Frost / Redferns

Avec « A Hero’s Death » sorti cet été, le groupe de Dublin nous démontre que le rock n’est pas mort en signant l’un des meilleurs albums de l’année 2020 !

Petite présentation express pour ceux qui seraient passés à côté…

Fontaines D.C. est composé de 5 garçons qui ont grandi ensemble au sud-ouest de Dublin, dans le quartier The Liberties, autrefois populaire et aujourd’hui en proie à la gentrification. Ils se sont rencontrés au collège, à travers leur passion commune pour la poésie. Ce qui les conduira tout naturellement à devenir un groupe de rock à tendance punk. Nous sommes en 2017 : Les Fontaines D.C. (DC pour Dublin City) sont nés, et ils vont publier plusieurs singles jusqu’à être signés sur le label américain Partisan Records en 2018. C’est cette même année que sort le titre « Boys in the Better Land ».

C’est l’un des titres emblématiques du groupe Fontaines D.C., un titre sec et nerveux, tout en tension, et à l’énergie débordante et contagieuse. D’abord sorti en single, « Boys in the Better Land » figure aussi sur le premier album des Fontaines DC « Dogrel » qui est publié en 2019 (le Dogrel est une forme de poésie typiquement irlandaise, venant de la classe ouvrière, qui se caractérise par un langage cru, souvent à double sens).

Dès sa sortie « Dogrel » est une déflagration. Unanimement encensé par la presse musicale, Fontaines D.C. est consacré comme étant le groupe le plus excitant de la scène punk /rock de ces dernières années. Il faut dire que les 11 titres qui composent l’album sont bruts, acides et rageurs. Que du bonheur pour qui aime le rock ! Et je ne vous parle pas des concerts, une vraie tuerie ! La tournée qui va suivre sera longue, harassante, fracassante, et affichera complet partout…

L’album « Dogrel » sera classé dans le top 10 des charts UK. Autant dire qu’après un tel succès, les Fontaines DC était attendus au tournant…

« A Hero’s Death » c’est le titre que dévoilait Fontaines DC en mai dernier pour annoncer la sortie de leur très attendu deuxième album.

Un titre dans lequel on retrouve bien la morgue et l’énergie, qui nous avaient tant séduits chez Fontaines D.C.

Suivront très vite deux autres singles « Televised Minds » et « I Don’t Belong » qui dévoilent un peu plus ce que sera le deuxième album des Dublinois : une grande claque dans ta… une grande claque !

Sorti fin juillet, ce nouvel album « A Hero’s Death » propose 11 nouveaux titres qui nous permettent de retrouver les irlandais au plus intime de leur forme. Le tempo est certes un peu ralenti, mais la tension elle est toujours palpable, contenue, comme si le groupe était en permanence au bord de l’explosion… Rythmique soutenue, riffs de guitares acérés, voix trainante et goguenarde de Grian Chatten, tout est bien là. Et c’est bon.

Et on n’oublie pas que malgré la situation très particulière que nous vivons ces derniers mois, Fontaines D.C. nous a fait l’honneur et l’immense plaisir de jouer ce nouvel album, en live et en direct pour les auditeurs de France Inter. C’était le 07 octobre dernier au studio 104 de la maison de la radio. Et même si c’est bizarre un concert de rock assis et masqué, c’était un pur bonheur !!!

Et Fontaines D.C. continue de nous accompagner dans la playlist de France inter en cette fin d’année, avec « Sunny » une ballade irlandaise, comme un soleil d’hiver.

L’album « A Hero’s Death » des Fontaines D.C. est disponible chez Partisan Records.