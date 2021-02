Quatre ans après la disparition de Sharon Jones, le label Daptone, rassemble quelques-unes des meilleures reprises du moteur à explosion que fut Sharon Jones and the Dap-Kings.

La chanteuse Sharon Jones et les Dap-Kings en concert à l'Amphithéâtre Austin360 le 17 mai 2016 à Austin, Texas. © Getty / Suzanne Cordeiro # 476897 # 51B ED / FilmMagic

Elevée à l’école de la soul ou le principe de reprendre les chansons des autres est un exercice de style et une épreuve obligatoire, Miss Sharon Jones n’a pas dérogé à la règle.

Le label Daptone bien caché dans le quartier de Brooklyn à New-York, a tiré de ses archives treize de ces covers ou reprises (si l’on préfère), dont certaines étaient restées inédites.

On se régale donc avec cet album « Just Dropped In (To See What Condition My Rendition Was In) » (Daptones / Modulor), avec excusez du peu « Signed Sealed Delivered I’mYours » de Stevie Wonder, l’étonnant « What Have You Done For Me Lately ? » de Janet Jackson, « Here I Am Baby » des Marvelettes, « It Hurts to Be Alone » un des premiers enregistrement de Bob Marley and the Wailers, ou le terrible « Take Me With U » une des chansons de Prince présente sur son album culte « Purple Rain », la liste est parfaite….

On recommande ici de comparer les versions originales à celles produites par Sharon Jones et son groupe , c’est un peu comme le disait ce slogan qui a nourrit notre antenne, « écoutez la différence ».