Après « In The Grass » sorti en 2015, puis une poignée de singles sortis en 2016, « Connie Boring » est le deuxième EP de la jeune chanteuse anglaise Connie Constance.

Connie Constance dans son clip "Stars"

Connie Constance est une chanteuse anglaise âgée de 22 ans. Elle a grandi dans la ville de Watford, au nord de Londres. Petite fille, elle rêvait de devenir danseuse et d’intégrer la prestigieuse " Urdang Academy ". Elle y est parvenue et y a passé un an avant de tout quitter pour se consacrer à la musique.

Connie Constance n’a pas la voix de ses 22 ans. Elle chante ses chagrins d’amour, ses doutes et ses désillusions avec une voix légèrement cabossée, comme si elle avait bu et fumé un peu plus que de raison.

Son style vocal est singulier, elle navigue entre chant et « talk-over », entre le jazz, la soul, le R&B. Il y a dans ses chansons quelque chose de très « indie », de très anglais, une touche particulièrement séduisante.

Connie Constance raconte avoir constitué sa culture musicale, en se plongeant dans les disques de son beau-père, passionné de musique, en écoutant les albums des Stone Roses, de The Jam et des Smiths. Elle cite aussi Nina Simone, Billie Holiday, Amy Winehouse, The Streets ou King Krule parmi ses influences.

Et on retrouve effectivement un peu de tout ça dans ce nouvel EP intitulé « Connie Boring » sorti sur le label Caroline.

Connie Constance fait clairement partie des artistes qu’il faudra surveiller de près en 2018. Elle est au cœur d’une nouvelle scène anglaise, entre jazz, soul et musiques urbaines, quelque part entre Jorja Smith et Little Simz.