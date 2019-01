Après un passage remarqué aux Transmusicales de Rennes cet hiver, Hubert Lenoir s'apprête à sortir son premier album « Darlène » en février.

Hubert Lenoir, auteur-compositeur-interprète pendant la 40ème édition des Trans Musicales de Rennes. © Maxppp / Thomas Brégardis/PHOTOPQR/OUEST FRANCE

De son vrai nom Hubert Chiasson, Hubert Lenoir a 23 ans et il est auteur, compositeur et interprète. Il a grandi à Beauport en banlieue de la ville de Québec. S'il est encore inconnu chez nous, ce n'est pas le cas dans sa belle province, où son album déjà disponible, connait un joli succès.

Mais c'est avec le groupe The Seasons qu'Hubert Lenoir fait ses débuts musicaux. Un groupe dans lequel il va jouer durant 4 ans aux côtés de son frère Julien. Dans un registre indie-folk, le groupe sort en 2014 l'album « Pulp » avant de partir en tournée durant les 2 années qui vont suivre.

Malgré une reconnaissance critique et un accueil enthousiaste du public, Hubert Lenoir décide d'arrêter l'aventure avec The Seasons pour se lancer en solo. Il se rebaptise pour l’occasion Hubert Lenoir, et c’est sous ce nom que le jeune homme va pouvoir peaufiner son personnage androgyne et affirmer sa personnalité très extravertie.

Résultat : un premier album conceptuel, intitulé « Darlène » à travers lequel Hubert Lenoir s’est totalement livré et épanoui. Un album qui musicalement oscille entre jazz, glam-rock, en passant par la pop ou la chanson cabaret…

L'album sort en France le 01 février prochain. Un album aussi new wave que théatral, une sorte d’opéra post moderne et conceptuel, qui s’accompagne et se complète du roman de sa compagne Noémie Leclerc, lui aussi intitulé « Darlène ».

C’est ambitieux, un peu fouillis mais d’une touchante vivacité. Le couple pour cet album a travaillé avec Gabriel Lapointe pour toute l’imagerie (films et illustrations) et Philippe Brault (Pierre Lapointe, Safia Nolin..) en a assuré le mixage.

Pour fêter la sortie de son album en France, Hubert Lenoir donnera une série de concerts en février.