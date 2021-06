Le jeune homme ne donne pourtant pas dans la dentelle sentimentale, c’est même tout le contraire.

Le chanteur Mr Giscard © Shelby Duncan

Et si ce chanteur musicien de 28 ans a choisi Mr Giscard comme nom de scène, c’est parce qu’il se prénomme Valery… Il est né et a grandi en Guyane, avant de se retrouver en banlieue parisienne, à l’âge de 15 ans.

C’est la douche froide… L’ennui… Il passe alors beaucoup de temps dans sa chambre à écouter et à faire de la musique avec la guitare de son père. Un instrument qu’il va apprendre à réparer et fabriquer, en suivant une formation de lutherie ébénisterie. Ce sera son premier métier. Qui le conduira ensuite assez naturellement à produire de la musique. Pour d’autres et aujourd’hui pour lui.

Mr Giscard vient de publier « Sensibilité » son premier EP et il n’en fallait pas plus pour émoustiller nos oreilles. C’est cru, surtout pas mièvre ni consensuel, un poil misogyne, un rien dépressif, blasé et autocentré, bref il y a là, tout ce qu’il faut pour agacer… Mais, c’est aussi drôle, léger, sensuel, et surtout irrésistiblement dansant ! Ce qui est sûr, c’est que ça ne va pas plaire à tout le monde !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C’est avec « Pho » sorti en septembre que Mr Giscard se fait connaitre. Ce premier single est illustré par un clip utra-sexy, mettant en scène les acteurs Rod Paradot et Jade Legrand.

« Pho » une chanson qui sonne un peu comme un lendemain de cuite, sans doute en raison du phrasé particulier de Mr Giscard : désarticulé, comme s’il se parlait à lui-même et qu’il ne voulait pas qu’on l’écoute. Une chanson qui questionne aussi sur les relations hommes femmes : entre l’amour et le sexe, il y a la peur d’être seul et le refus de s’engager.

Musicalement on est dans un registre pop / electro / groovy du meilleur effet. Avec des petites touches de hip hop.

Pour son deuxième single « H&M » sorti en mars, Mr Giscard nous propose cette fois un instantané social, une sorte de blues de l’intérimaire en forme d’inventaire désabusé et mélancolique, sur une musique toujours électro pop. Avec un peu d’auto tune. Et un clip qui remet en scène les acteurs de « Pho » mais dans un nouveau décor… Et ça claque !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« H&M » et « Pho » sont à retrouver sur le premier EP de Mr Giscard « Sensibilité » qui vient de sortir (Sony).

Si le sexe (pour ne pas dire le cul) est souvent au centre des préoccupations de Mr Giscard, dans cet EP, il nous montre aussi un autre visage : celui d’un incorrigible romantique, tendre et doux, un peu à la ramasse et pas très sûr de lui, qui préfère se la jouer branleur détaché et blasé. Trop mignon !

Et on a même réussi à trouver un titre qu’on pouvait jouer sans risquer une alerte incendie ! Ce titre c’est « Pas personnel » à retrouver dans la playlist d’été de France Inter. Chouette !