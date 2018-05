« Heaven’s only wishful » en février et « Whatever comes to mind » début avril, sont les deux premiers titres de Mormor, un jeune chanteur, musicien et producteur canadien.

Capture écran du clip "Whatever Comes to Mind" de Mormor © Mormor

De son vrai nom Seth Nyquist, Mormor est né et a grandi à Toronto où il vit encore (Toronto dont la scène musicale est de plus en plus au premier plan avec des artistes comme Drake, the Weeknd, ou encore Badbadnotgood).

Mormor a une vingtaine d’années et, étant au tout début de son parcours musical, on ne sait pas encore grand-chose de lui et de sa vie. Mais ce qui est sûr, c’est que tout s’enchaîne très vite, depuis la publication en février de son premier titre « Heaven’s Only Wishful » un titre qu’il a écrit, enregistré et produit.

Coup de cœur immédiat du fameux magazine musical Pitchfork, le clip qui accompagne le titre, met en scène le jeune homme dans sa ville natale : Toronto, et cumule désormais plus d’un million de vues ! Pas mal pour un artiste débutant…

Et puis début avril, Mormor publiait « Whatever Comes To Mind » son deuxième single, suave et sensuel à souhait…

Avec ce titre, Mormor s’inscrit dans un registre soul, très éthéré, délicat, un rien mélancolique. La voix est portée par une instrumentation toute en rondeurs, avec quelques touches synthétiques et digitales : ça groove, ça glisse, c’est bon ! Prince n’est pas très loin…

Je serai vraiment cruelle d’en rester là, et c’est évidemment avec le premier titre de Mormor « Heaven’s Only Wishful » que va se terminer cette chronique.

On est ici dans un registre nettement plus indie-pop, toujours teinté de soul, avec des touches de synthé, un solo de guitare final bien saignant, une rythmique qui traîne et entraîne une mélancolie un peu rageuse. La voix triste et douce au début, devient de plus en plus forte pour finir dans un cri.

Bref, ce morceau totalement addictif est un pur régal !

Mormor aurait dans ses tiroirs toute une série de chansons déjà prêtes. Il est donc probable que tout au long de l’année, il les délivre une par une… L’intérêt qu’il suscite lui ouvre déjà de nombreuses portes et lui donne des occasions de rencontres et de collaborations. Tout ça devrait aboutir rapidement à un EP ou un album, des concerts, bref la totale ! On tout cas, on va surveiller de très près les activités du garçon.