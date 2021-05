L’ex-Oasis Noel Gallagher célèbre les 10 ans de son groupe High Flying Birds avec la parution du premier volet d’une double compilation "Back the way we came : Vol. 1 (2011-2021)" qui paraîtra le 11 juin.

Noel Gallagher chanteur, auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste au stade Etihad le 7 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. © Getty / Matt McNulty - Manchester City FC

Oasis, alias Liam et Noel Gallagher, a triomphé et mené une carrière couronnée de succès de 1991 à 2009… et même de très gros succès ! À commencer par cet ouragan qui a déferlé sur les ondes en 1995.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Or, comme on le sait, l’histoire de la fratrie Gallagher ne s’est pas très bien terminée. À l’époque, le duo défrayait régulièrement la chronique autant dans les magazines de musique que dans les tabloïds anglais qui se régalaient périodiquement des frasques des deux frères connus pour passer leur temps à se taper dessus et à s’insulter, souvent publiquement jusqu’à ce fameux soir d’août 2009 où s’est definitivly (maybe ?) achevée leur association chaotique.

Alors que les deux artistes sont attendus sur la grande scène du festival Rock En Seine, en coulisses, les frères Gallagher qui ne se supportent décidément plus, se battent comme des chiffonniers si l’on en croit les témoins présents ce jour-là, mais cette fois un peu plus violemment que d’habitude, au point qu’une guitare a littéralement explosé !

Deux ans plus tard, le frère aîné décide de créer son propre groupe sous le nom de Noel Gallagher’s High Flying Birds en embarquant avec lui le pianiste Mark Rowe et en recrutant le batteur Jeremy Stacey et le bassiste Russell Pritchard.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« AKA… What a life » est extrait du premier album solo qui porte en titre le nom du groupe, « Noel Gallagher’s High Flying Birds ». Elle fait également partie du double CD qui paraîtra le 11 juin sous le nom « Back the way we came : Volume 1 (2011-2021) », le premier des deux volets qui célèbreront les dix ans d’existence de sa formation.

Minutieusement sélectionné et entièrement compilé par Gallagher lui-même, le double opus comprendra les trois EP du groupe ainsi que les chansons de ses trois albums, tous classés numéro 1 au Royaume Uni, dont « Chasing yesterday », son deuxième disque qui contenait notamment « In the heat of the moment ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Comme toute compilation qui se respecte, celle du Noel’s Gallagher High Flying Birds contiendra des titres inédits : des versions acoustiques, des remix, des instrumentaux et divers enregistrements publics captés au fil de ces dix années de concerts que le groupe a promenés dans le monde entier. « Déjà 10 ans pour High Flying Birds ? Mon Dieu !, s’est récemment exclamé Noel Gallagher dans la presse, .pensez à toutes les choses que j'aurais pu faire pendant ce temps… ».

Il y a quelques jours, le chanteur a dévoilé un des deux titres studio inédits qui figureront sur la compilation. S’il faut encore attendre le 7 juin pour découvrir « Flying on the ground », pour l’heure nous pouvons d’ores et déjà savourer la ballade « We’re on our way now ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Noel Gallagher’s High Flying Birds : album « Back the way we came : Vol. 1 (2011-2021) » (Ignition / The Orchad). Sortie le 11 juin.