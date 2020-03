Vingt ans après leur premier album, l’inoubliable "Since I Left You", le groupe The Avalanches est de retour avec un titre sur lequel est invité Blood Orange, titre qui annonce l’arrivée probable de leur nouvel album.

Le groupe "The Avalanches" en concert à Berlin au Festsaal Kreuzberg. © Getty / Image prise avec un objectif Fisheye/Frank Hoensch / Redferns

The Avalanches est un groupe australien, composé au départ de six musiciens / producteurs / DJs, qui en s’appuyant sur leurs talents conjugués et leurs collections de disques ont sorti il y a vingt ans un album qui s’est très rapidement imposé comme un classique.

Drôle, surprenant, euphorisant, « Since I Left You » a totalement bousculé le paysage musical de l’époque. C’est un petit monument de la Pop Culture qui a changé beaucoup de choses, car il a été construit principalement en s’appuyant sur le savoir-faire en matière d’échantillonnage, de « sampling » des membres du groupe.

Pour produire les titres de « Since I Left You », The Avalanches ont utilisé avec une créativité incroyable l’échantillonnage, une technique développée et élevée au rang d’art par les producteurs de Rap américain de la deuxième moitié des années 80 et du début des 90’s, technique qui consiste à isoler des éléments de musique extraits de titres existant, et de s’en servir, les assembler, les arranger pour composer de nouveaux morceaux.

The Avalanches, c’est vraiment la rencontre entre le « Do It Yourself » du Punk, cette façon de tout faire soi-même avec les moyens du bord, avec ses propres règles, et la culture du Dee-Jaying et du sampling héritée du Hip Hop.

Ce premier album a été formidablement accueilli par la critique et par le public, séduisant tout autant les amateurs de pop-indé que les passionnés de rap ou de musiques électroniques.

Entre la sortie de ce premier album et le suivant, « Wildflower » en 2016, The Avalanches ont développé une carrière de DJs remarquables, en produisant des mixes érudits et très qualitatifs, mélangeant les genres et les époques sans aucune limite.

Le groupe vient de sortir un nouveau titre, entre Soul, Pop et Spoken Word, présenté comme une déclaration d’amour à leur public, une chanson sur laquelle est invité le chanteur / producteur britannique Blood Orange.

Pour cette ballade intitulée « We Will Always Love You », la voix de Blood Orang se mêle à des samples de celle de Smokey Robinson et aux harmonies vocales du groupe The Roches.